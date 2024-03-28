القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-دونيتسك-1087453229.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على المزيد من الخطوط في اتجاه دونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة واحدة. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:37+0000
2024-03-28T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8ac05ec1cb5afab6118fbbe034847853.jpg
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 24 و53 و5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 4 التابع للحرس الوطني في مناطق كراسنوغوروفكا وتشاسوف يار وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبحسب الوزارة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفعين هاوتزر من طراز دي-30 ومدفعين أمريكيين الصنع من طراز إم119".ووفقا للوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من المجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 47 و53 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغرب" أضرارًا بوحدات من اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني ولواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق سينكوفكا وسترويفكا في مقاطعة خاركوف. وقالت الوزارة: "إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20240328/درون-روسي-يرمي-بشباكه-على-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087451360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c72b1804891e96249eb02527ad78a779.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك

11:37 GMT 28.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على المزيد من الخطوط في اتجاه دونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة واحدة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 24 و53 و5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 4 التابع للحرس الوطني في مناطق كراسنوغوروفكا وتشاسوف يار وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة.
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
11:06 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفعين هاوتزر من طراز دي-30 ومدفعين أمريكيين الصنع من طراز إم119".
ووفقا للوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من المجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 47 و53 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .
وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغرب" أضرارًا بوحدات من اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني ولواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق سينكوفكا وسترويفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة: "إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильской бомбардировки в центре Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مسؤول استخباري إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير حماس10:09 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала