https://sputnikarabic.ae/20240328/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-دونيتسك-1087453229.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على المزيد من الخطوط في اتجاه دونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة واحدة. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:37+0000
2024-03-28T11:37+0000
2024-03-28T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 24 و53 و5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 4 التابع للحرس الوطني في مناطق كراسنوغوروفكا وتشاسوف يار وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبحسب الوزارة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفعين هاوتزر من طراز دي-30 ومدفعين أمريكيين الصنع من طراز إم119".ووفقا للوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من المجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 47 و53 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغرب" أضرارًا بوحدات من اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني ولواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق سينكوفكا وسترويفكا في مقاطعة خاركوف. وقالت الوزارة: "إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20240328/درون-روسي-يرمي-بشباكه-على-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087451360.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تتقدم في اتجاه دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على المزيد من الخطوط في اتجاه دونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة واحدة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 24 و53 و5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 4 التابع للحرس الوطني في مناطق كراسنوغوروفكا وتشاسوف يار وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفعين هاوتزر من طراز دي-30 ومدفعين أمريكيين الصنع من طراز إم119".
ووفقا للوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من المجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 47 و53 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .
وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغرب" أضرارًا بوحدات من اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني ولواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق سينكوفكا وسترويفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة: "إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".