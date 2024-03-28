https://sputnikarabic.ae/20240328/المستشار-الألماني-السابق-شرودر-لا-يستبعد-دوره-كوسيط-في-أوكرانيا-1087449450.html
المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا
المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تلعب دورا في عملية التفاوض في الصراع الأوكراني. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T10:14+0000
2024-03-28T10:14+0000
2024-03-28T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال السياسي في مقابلة مع وكالة "دي بي أيه": "تعاونا بشكل جيد لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يسهم ذلك في إيجاد حل من خلال المفاوضات".وفي العام الماضي، أخبر شرودر صحيفة "برلينر تساييتونغ"، أنه في عام 2022، توصل إليه الجانب الأوكراني، متسائلا عما إذا كان يمكن أن يعمل كوسيط في المفاوضات مع الجانب الروسي. ووفقا له، كانت كييف مستعدة لعقد اتفاق سلام مع روسيا؛ ولكن منعت الولايات المتحدة إبرامه.وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض؛ الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240328/شولتس-يعلن-إمكانية-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1087444400.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا
اعتبر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تلعب دورا في عملية التفاوض في الصراع الأوكراني.
وقال السياسي في مقابلة مع وكالة "دي بي أيه": "تعاونا بشكل جيد لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يسهم ذلك في إيجاد حل من خلال المفاوضات".
ولفت شرودر إلى أنه يرى تسوية الصراع في أوكرانيا فقط من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات، ولم يستبعد أن صداقته الشخصية مع الرئيس بوتين يمكن أن تلعب دورًا إيجابيا.
وفي العام الماضي، أخبر شرودر صحيفة "برلينر تساييتونغ"، أنه في عام 2022، توصل إليه الجانب الأوكراني، متسائلا عما إذا كان يمكن أن يعمل كوسيط في المفاوضات مع الجانب الروسي. ووفقا له، كانت كييف مستعدة لعقد اتفاق سلام مع روسيا؛ ولكن منعت الولايات المتحدة إبرامه.
وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض؛ الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.