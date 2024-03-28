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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/المستشار-الألماني-السابق-شرودر-لا-يستبعد-دوره-كوسيط-في-أوكرانيا-1087449450.html
المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا
المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تلعب دورا في عملية التفاوض في الصراع الأوكراني. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T10:14+0000
2024-03-28T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال السياسي في مقابلة مع وكالة "دي بي أيه": "تعاونا بشكل جيد لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يسهم ذلك في إيجاد حل من خلال المفاوضات".وفي العام الماضي، أخبر شرودر صحيفة "برلينر تساييتونغ"، أنه في عام 2022، توصل إليه الجانب الأوكراني، متسائلا عما إذا كان يمكن أن يعمل كوسيط في المفاوضات مع الجانب الروسي. ووفقا له، كانت كييف مستعدة لعقد اتفاق سلام مع روسيا؛ ولكن منعت الولايات المتحدة إبرامه.وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض؛ الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240328/شولتس-يعلن-إمكانية-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1087444400.html
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العالم
العالم

المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا

10:14 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
اعتبر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تلعب دورا في عملية التفاوض في الصراع الأوكراني.
وقال السياسي في مقابلة مع وكالة "دي بي أيه": "تعاونا بشكل جيد لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يسهم ذلك في إيجاد حل من خلال المفاوضات".

ولفت شرودر إلى أنه يرى تسوية الصراع في أوكرانيا فقط من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات، ولم يستبعد أن صداقته الشخصية مع الرئيس بوتين يمكن أن تلعب دورًا إيجابيا.

المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعلن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا
06:30 GMT
وفي العام الماضي، أخبر شرودر صحيفة "برلينر تساييتونغ"، أنه في عام 2022، توصل إليه الجانب الأوكراني، متسائلا عما إذا كان يمكن أن يعمل كوسيط في المفاوضات مع الجانب الروسي. ووفقا له، كانت كييف مستعدة لعقد اتفاق سلام مع روسيا؛ ولكن منعت الولايات المتحدة إبرامه.
وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض؛ الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
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