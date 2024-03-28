https://sputnikarabic.ae/20240328/المستشار-الألماني-السابق-شرودر-لا-يستبعد-دوره-كوسيط-في-أوكرانيا-1087449450.html

المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا

المستشار الألماني السابق شرودر لا يستبعد دوره كوسيط في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعتبر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تلعب دورا في عملية التفاوض في الصراع الأوكراني. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T10:14+0000

2024-03-28T10:14+0000

2024-03-28T10:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال السياسي في مقابلة مع وكالة "دي بي أيه": "تعاونا بشكل جيد لسنوات عديدة. ربما لا يزال من الممكن أن يسهم ذلك في إيجاد حل من خلال المفاوضات".وفي العام الماضي، أخبر شرودر صحيفة "برلينر تساييتونغ"، أنه في عام 2022، توصل إليه الجانب الأوكراني، متسائلا عما إذا كان يمكن أن يعمل كوسيط في المفاوضات مع الجانب الروسي. ووفقا له، كانت كييف مستعدة لعقد اتفاق سلام مع روسيا؛ ولكن منعت الولايات المتحدة إبرامه.وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض؛ الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/شولتس-يعلن-إمكانية-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1087444400.html

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العالم