https://sputnikarabic.ae/20240328/شولتس-يعلن-إمكانية-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1087444400.html

شولتس يعلن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا

شولتس يعلن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس الأربعاء، أن بعض الدول الأوروبية بدأت تناقش آفاق السلام في أوكرانيا. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T06:30+0000

2024-03-28T06:30+0000

2024-03-28T06:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مقابلة مع صحيفة "ماركيش ألغماينه تسايتونغ" الألمانية قال فيها إن "بعض الدول، بما في ذلك أوكرانيا، تناقش حاليًا على مستوى المستشارين الأمنيين ما قد يبدو عليه الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عملية سلام".وأكد شولتس أن المفاوضات وعملية السلام في أوكرانيا يمكن أن تحصل في أي وقت، لكن ذلك مشروط بقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ بعض القرارات المهمة بينها سحب القوات المسلحة الروسية من أوكرانيا وإنهاء الصراع فيها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html

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