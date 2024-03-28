https://sputnikarabic.ae/20240328/بعد-6-أشهر-من-الحرب-مسؤول-استخباراتي-إسرائيل-قد-لا-تتمكن-من-تدمير-حماس-1087449745.html

بعد 6 أشهر من الحرب... مسؤول استخباراتي إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير "حماس"

بعد 6 أشهر من الحرب... مسؤول استخباراتي إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير "حماس"

سبوتنيك عربي

اعترف مسؤولون استخباراتيون في تل أبيب بأن "إسرائيل قد لا تتمكن من تدمير حماس رغم قتالها العنيف في غزة منذ ستة أشهر". 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T10:27+0000

2024-03-28T10:27+0000

2024-03-28T10:39+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087150785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d54fda28f11b5cc2850f3efaa60b485f.jpg

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي، في تصريحات صحفية: "لو طرحت عليّ هذا السؤال قبل شهرٍ واحد، لكنت أخبرتك على الأرجح بأن الإجابة هي: نعم نستطيع القضاء على حماس، لأن الأمريكيين كانوا يدعمون إسرائيل آنذاك، لكن الآن قد تغيّر ذلك التقييم".وحذّر المصدر من أن "حماس تُركِّز الآن على النجاة حتى الصيف، عندما تبدأ حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويتراجع معها دعم إسرائيل على الأرجح"، موضحا أن "الضغوط تتزايد على إسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة، ما يعني أن حماس قد تنجو".وبشأن رفح، قال المصدر الاستخباراتي إن "الولايات المتحدة لا تدعم دخول رفح كما فعلوا من قبل، ولهذا ليست الأوراق المتاحة الآن جيدة، ما يعني أنه يجب على إسرائيل فعل شيء دراماتيكي وحاسم لتغيير مسار الزخم والأجواء. يجب أن ندخل رفح بطريقةٍ أو بأخرى، ولكن بقوةٍ كبيرة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240328/الأمم-المتحدة-أكثر-من-11-مليون-شخص-في-غزة-يواجهون-مستوى-شديدا-من-انعدام-الأمن-الغذائي-1087444268.html

https://sputnikarabic.ae/20240327/عبد-اللهيان-خلال-لقائه-مع-هنية-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-متأخر-لكنه-إيجابي-1087420356.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم