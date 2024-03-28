https://sputnikarabic.ae/20240328/تقرير-يحذر-من-فكرة-وجود-جيش-أوروبي-موحد-1087452870.html

تقرير يحذر من فكرة وجود جيش أوروبي موحد

تقرير يحذر من فكرة وجود جيش أوروبي موحد

سبوتنيك عربي

نشرت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، مقالة تطرقت إلى فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وذلك بعد انتشار تقارير عدة تتحدث عن هذه الخطوة الأوروبية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T11:35+0000

2024-03-28T11:35+0000

2024-03-28T11:35+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103689/93/1036899327_0:0:3351:1884_1920x0_80_0_0_ec5a0b047a3e808ffdd925407ed71c84.jpg

وجاء في المقالة التي كتبها بارت شفيدجيك، في مجلة "Foreign Policy"، أن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد هي فكرة معيبة بشكل أساسي، لأنها ستمهد لحصول اختلافات في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا العسكرية الحاسمة، ما سيؤدي في المستقبل حتما إلى خلافات لا نهاية لها داخلية.وأضاف الكاتب في منشوره: "من الناحية النظرية، تبدو فكرة توحيد القوات العسكرية جذابة، لكن طالما أن الاتحاد الأوروبي يتكون من دول قومية، فإن فكرة القوة العسكرية المشتركة معيبة بشكل أساسي"، معتبرًا أن أي جيش من هذا القبيل، إذا تم إنشاؤه، سيكون تحت قيادة حق النقض من قبل فرنسا أو ألمانيا أو المجر أو أي دولة عضو أخرى، والتي يمكن أن يكون لها نهجها الخاص في استخدام القوة.وبحسب شفيدجيك، فإن فكرة القوة المشتركة هي "طريق مسدود"، والدفاع الأوروبي المركزي المشترك "لن يحدث ولا ينبغي أن يحدث". وبدلاً من ذلك، إذا كان لأوروبا أن تصبح قوة عسكرية فعّالة، فيتعين عليها أن تركز على بناء القدرات الوطنية ومحاسبة الدول الأعضاء.وخلص شفيدجيك بالقول إنه حتى لو تم تصور مثل هذه الفكرة في الواقع، فإن "الخلافات التي لا نهاية لها والغضب المرير وغيرها من الاحتكاكات" مضمونة عمليا.

https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-أمريكي-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-1087335430.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم