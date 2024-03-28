https://sputnikarabic.ae/20240328/تقرير-يحذر-من-فكرة-وجود-جيش-أوروبي-موحد-1087452870.html
تقرير يحذر من فكرة وجود جيش أوروبي موحد
تقرير يحذر من فكرة وجود جيش أوروبي موحد
سبوتنيك عربي
نشرت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، مقالة تطرقت إلى فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وذلك بعد انتشار تقارير عدة تتحدث عن هذه الخطوة الأوروبية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:35+0000
2024-03-28T11:35+0000
2024-03-28T11:35+0000
العالم
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وجاء في المقالة التي كتبها بارت شفيدجيك، في مجلة "Foreign Policy"، أن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد هي فكرة معيبة بشكل أساسي، لأنها ستمهد لحصول اختلافات في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا العسكرية الحاسمة، ما سيؤدي في المستقبل حتما إلى خلافات لا نهاية لها داخلية.وأضاف الكاتب في منشوره: "من الناحية النظرية، تبدو فكرة توحيد القوات العسكرية جذابة، لكن طالما أن الاتحاد الأوروبي يتكون من دول قومية، فإن فكرة القوة العسكرية المشتركة معيبة بشكل أساسي"، معتبرًا أن أي جيش من هذا القبيل، إذا تم إنشاؤه، سيكون تحت قيادة حق النقض من قبل فرنسا أو ألمانيا أو المجر أو أي دولة عضو أخرى، والتي يمكن أن يكون لها نهجها الخاص في استخدام القوة.وبحسب شفيدجيك، فإن فكرة القوة المشتركة هي "طريق مسدود"، والدفاع الأوروبي المركزي المشترك "لن يحدث ولا ينبغي أن يحدث". وبدلاً من ذلك، إذا كان لأوروبا أن تصبح قوة عسكرية فعّالة، فيتعين عليها أن تركز على بناء القدرات الوطنية ومحاسبة الدول الأعضاء.وخلص شفيدجيك بالقول إنه حتى لو تم تصور مثل هذه الفكرة في الواقع، فإن "الخلافات التي لا نهاية لها والغضب المرير وغيرها من الاحتكاكات" مضمونة عمليا.
https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-أمريكي-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-1087335430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير يحذر من فكرة وجود جيش أوروبي موحد
نشرت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، مقالة تطرقت إلى فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وذلك بعد انتشار تقارير عدة تتحدث عن هذه الخطوة الأوروبية.
وجاء في المقالة التي كتبها بارت شفيدجيك، في مجلة "Foreign Policy"، أن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد هي فكرة معيبة بشكل أساسي، لأنها ستمهد لحصول اختلافات في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا العسكرية الحاسمة، ما سيؤدي في المستقبل حتما إلى خلافات لا نهاية لها داخلية.
وأضاف الكاتب في منشوره: "من الناحية النظرية، تبدو فكرة توحيد القوات العسكرية جذابة، لكن طالما أن الاتحاد الأوروبي يتكون من دول قومية، فإن فكرة القوة العسكرية المشتركة معيبة بشكل أساسي"، معتبرًا أن أي جيش من هذا القبيل، إذا تم إنشاؤه، سيكون تحت قيادة حق النقض من قبل فرنسا أو ألمانيا أو المجر أو أي دولة عضو أخرى، والتي يمكن أن يكون لها نهجها الخاص في استخدام القوة.
وأشار الكاتب إلى أنه "بالنظر إلى أن حياة الآلاف من مواطنيها معرضة للخطر، فمن غير المتصور أن ترغب باريس أو برلين أو وارسو في إرسال جنودها تحت علم الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها حق النقض النهائي على هذا القرار".
وبحسب شفيدجيك، فإن فكرة القوة المشتركة هي "طريق مسدود"، والدفاع الأوروبي المركزي المشترك "لن يحدث ولا ينبغي أن يحدث". وبدلاً من ذلك، إذا كان لأوروبا أن تصبح قوة عسكرية فعّالة، فيتعين عليها أن تركز على بناء القدرات الوطنية ومحاسبة الدول الأعضاء.
وخلص شفيدجيك بالقول إنه حتى لو تم تصور مثل هذه الفكرة في الواقع، فإن "الخلافات التي لا نهاية لها والغضب المرير وغيرها من الاحتكاكات" مضمونة عمليا.