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حادث في خطوط أنابيب "الناتو" يلوث بحيرة ويحرم ملايين الأتراك من المياه العذبة
حادث في خطوط أنابيب "الناتو" يلوث بحيرة ويحرم ملايين الأتراك من المياه العذبة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة تركية، اليوم الخميس، بأن طبقة سميكة من المازوت غطت بحيرة سبانجا غربي تركيا، وذلك بعد وقوع حادث في خط أنابيب نفط تابع لحلف شمال الأطلسي في المنطقة. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T06:15+0000
2024-03-28T06:15+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن تسرب المازوت حدث بعد ثقب أحد خطوط أنابيب النفط التابعة لحلف شمال الأطلسي أثناء تصليحات الطرق في مقاطعة كوجالي".وتابعت الصحيفة أن تدفق المازوت إلى بحيرة سبانجا سيؤدي إلى قطع المياه العذبة عن أكثر من 5 ملايين شخص يستخدمونها لأغراض أساسية في حياتهم اليومية.يذكر أن خط أنابيب النفط التابع لحلف شمال الأطلسي، والذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، والممتد عبر تركيا يلبي احتياجات القوات المسلحة التركية وقوات الناتو في تلك المنطقة.وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
https://sputnikarabic.ae/20240124/كلب-ينقذ-صاحبه-بعد-سقوطه-في-بحيرة-متجمدة-فيديو-1085355738.html
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العالم

حادث في خطوط أنابيب "الناتو" يلوث بحيرة ويحرم ملايين الأتراك من المياه العذبة

06:15 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أفادت صحيفة تركية، اليوم الخميس، بأن طبقة سميكة من المازوت غطت بحيرة سبانجا غربي تركيا، وذلك بعد وقوع حادث في خط أنابيب نفط تابع لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.
وذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن تسرب المازوت حدث بعد ثقب أحد خطوط أنابيب النفط التابعة لحلف شمال الأطلسي أثناء تصليحات الطرق في مقاطعة كوجالي".
وتابعت الصحيفة أن تدفق المازوت إلى بحيرة سبانجا سيؤدي إلى قطع المياه العذبة عن أكثر من 5 ملايين شخص يستخدمونها لأغراض أساسية في حياتهم اليومية.
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يذكر أن خط أنابيب النفط التابع لحلف شمال الأطلسي، والذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، والممتد عبر تركيا يلبي احتياجات القوات المسلحة التركية وقوات الناتو في تلك المنطقة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
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