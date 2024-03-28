خبير لـ"سبوتنيك": اقتصاد جنوب السودان قد ينهار إذا توقفت صادرات النفط عبر الأراضي السودانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240328/خبير-لـسبوتنيك-اقتصاد-جنوب-السودان-قد-ينهار-إذا-توقفت-صادرات-النفط-عبر-الأراضي-السودانية-1087469408.html
خبير لـ"سبوتنيك": اقتصاد جنوب السودان قد ينهار إذا توقفت صادرات النفط عبر الأراضي السودانية
خبير لـ"سبوتنيك": اقتصاد جنوب السودان قد ينهار إذا توقفت صادرات النفط عبر الأراضي السودانية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد الناير، الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوداني، إن نحو 90 في المئة من مصادر النقد الأجنبي لجنوب السودان تأتي من صادرات النفط. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T20:15+0000
2024-03-28T20:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
أخبار جنوب السودان
سوق النفط
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087469252_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64160c3b1a296d2a9ea18f71c477b637.jpg
وأضاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية سيكون له تأثير كبير على اقتصاد جوبا، لأنه يمثل ما بين 60 إلى 70 في المئة من حجم موازنتها العامة". وتابع: "الوضع الذي تعيشه جوبا يشبه وضع دولة السودان قبل انفصال الجنوب، حينما كان النفط هو المصدر الذي يعتمد عليه السودان بصورة أساسية، وبالتالي الأثر كبير جدا على دولة الجنوب التي لا تمتلك موارد أخرى في الوقت الراهن، ولم تسع خلال الفترة الماضية لتنويع مصادر الموارد الخاصة بها".وأشار الناير إلى أن "إعلان السودان عدم قدرته على حماية عملية تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية شكل صدمة كبيرة للاقتصاد الجنوب السوداني، لأنه يعتمد على النفط بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي لابد أن تفكر دولة جنوب السودان في إيجاد معالجة لهذا الأمر".وحول البدائل المتاحة أمام جوبا للخروج من تلك الأزمة يقول الخبير الاقتصادي: "ليس أمام جوبا خيارات بديلة الآن لتصدير النفط والخيار الأنسب هو التصدير عبر الأراضي السودانية، لذا نأمل أن تنتهي الحرب السودانية قريبا. وأن يتم انسياب تصدير النفط عبر الأراضي السودانية باعتبار أنه الخيار المتاح حاليا لوجود خطوط أنابيب ممتدة إلى ساحل البحر الأحمر وأي خيار آخر تفكر فيه جنوب السودان الآن سيكون مكلف جدا ويحتاج إلى وقت كبير".وأوضح الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير: "جنوب السودان لا تستطيع اليوم إنشاء خطوط أنابيب بديلة مع دول الجوار أو دول أخرى لتصدير نفطها لأنها مكلفة وتحتاج وقت كبير، كما أنها لا تستطيع أن تنقل بالشاحنات لأنه التكلفة ستكون عالية جدا وغير مجدية اقتصاديا لذلك ليس لديها خيار إلا أن يتم معالجة هذا الأمر بصورة أساسية بالنسبة للسودان، حيث أن الخرطوم تستفيد أيضا من تصدير نفط الجنوب لأنه يتقاضى رسوم عبور ونقل ورسوم خدمات المعالجة". وأضاف: "لكن هذه الأموال لا تشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد السوداني، بل هي نسبة لم تكن مؤثرة، و إن وجدت فيمكنها أن تحسن من مستوى سعر الصرف وتساعد في توفير بعض الأموال بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة". ولفت الناير إلى أن "توقف تصدير نفط جوبا سيكون له الأثر الكبير على اقتصاد جنوب السودان وليس على الاقتصاد السوداني نظرا لأن ما يتقاضاه نسبة غير مؤثرة في مجمل الاقتصاد السوداني لكن قد يكون لها تأثير على سعر الصرف، لأن الاقتصاد السوداني اليوم لا يتأثر بغير الحرب".وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، توقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بسبب عطل في الخطوط الناقلة.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20220508/جنوب-السودان-وزير-يكشف-عن-بيع-بلاده-للنفط-حتى-عام-2027-1061996712.html
https://sputnikarabic.ae/20211101/أين-يذهب-نفط-جنوب-السودان-إذا-أوقف-تصديره-عبر-الموانئ-السودانية؟-1050598819.html
https://sputnikarabic.ae/20220824/السودان-مستعد-لتقديم-المزيد-من-مواقع-التنقيب-النفطية-للشركات-الروسية-1066800591.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087469252_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_0eaf0c6253ddec35f2b6ef8be40861ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار جنوب السودان, سوق النفط, حصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار جنوب السودان, سوق النفط, حصري

خبير لـ"سبوتنيك": اقتصاد جنوب السودان قد ينهار إذا توقفت صادرات النفط عبر الأراضي السودانية

20:15 GMT 28.03.2024
© AFP 2023إنتاج النفط في جنوب السودان
إنتاج النفط في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور محمد الناير، الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوداني، إن نحو 90 في المئة من مصادر النقد الأجنبي لجنوب السودان تأتي من صادرات النفط.
وأضاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية سيكون له تأثير كبير على اقتصاد جوبا، لأنه يمثل ما بين 60 إلى 70 في المئة من حجم موازنتها العامة".
وتابع: "الوضع الذي تعيشه جوبا يشبه وضع دولة السودان قبل انفصال الجنوب، حينما كان النفط هو المصدر الذي يعتمد عليه السودان بصورة أساسية، وبالتالي الأثر كبير جدا على دولة الجنوب التي لا تمتلك موارد أخرى في الوقت الراهن، ولم تسع خلال الفترة الماضية لتنويع مصادر الموارد الخاصة بها".
طائرة جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
8 مايو 2022, 16:44 GMT
وأشار الناير إلى أن "إعلان السودان عدم قدرته على حماية عملية تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية شكل صدمة كبيرة للاقتصاد الجنوب السوداني، لأنه يعتمد على النفط بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي لابد أن تفكر دولة جنوب السودان في إيجاد معالجة لهذا الأمر".
وحول البدائل المتاحة أمام جوبا للخروج من تلك الأزمة يقول الخبير الاقتصادي: "ليس أمام جوبا خيارات بديلة الآن لتصدير النفط والخيار الأنسب هو التصدير عبر الأراضي السودانية، لذا نأمل أن تنتهي الحرب السودانية قريبا. وأن يتم انسياب تصدير النفط عبر الأراضي السودانية باعتبار أنه الخيار المتاح حاليا لوجود خطوط أنابيب ممتدة إلى ساحل البحر الأحمر وأي خيار آخر تفكر فيه جنوب السودان الآن سيكون مكلف جدا ويحتاج إلى وقت كبير".
شاحنة تنتظر خارج محطة بنزين مغلقة تابعة لشركة النيل للبترول في جوبا في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
أين يذهب نفط "جنوب السودان" إذا أوقف تصديره عبر الموانئ السودانية؟
1 نوفمبر 2021, 18:51 GMT
وأوضح الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير: "جنوب السودان لا تستطيع اليوم إنشاء خطوط أنابيب بديلة مع دول الجوار أو دول أخرى لتصدير نفطها لأنها مكلفة وتحتاج وقت كبير، كما أنها لا تستطيع أن تنقل بالشاحنات لأنه التكلفة ستكون عالية جدا وغير مجدية اقتصاديا لذلك ليس لديها خيار إلا أن يتم معالجة هذا الأمر بصورة أساسية بالنسبة للسودان، حيث أن الخرطوم تستفيد أيضا من تصدير نفط الجنوب لأنه يتقاضى رسوم عبور ونقل ورسوم خدمات المعالجة".
وأضاف: "لكن هذه الأموال لا تشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد السوداني، بل هي نسبة لم تكن مؤثرة، و إن وجدت فيمكنها أن تحسن من مستوى سعر الصرف وتساعد في توفير بعض الأموال بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة".
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
السودان يتيح وصول الشركات الروسية إلى المزيد من مواقع التنقيب النفطية
24 أغسطس 2022, 12:36 GMT
ولفت الناير إلى أن "توقف تصدير نفط جوبا سيكون له الأثر الكبير على اقتصاد جنوب السودان وليس على الاقتصاد السوداني نظرا لأن ما يتقاضاه نسبة غير مؤثرة في مجمل الاقتصاد السوداني لكن قد يكون لها تأثير على سعر الصرف، لأن الاقتصاد السوداني اليوم لا يتأثر بغير الحرب".
وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، توقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بسبب عطل في الخطوط الناقلة.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عباس يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала