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https://sputnikarabic.ae/20240328/دراسة-تؤكد-أن-تناول-المنتجات-المقلية-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالخرف-1087450527.html
دراسة تؤكد أن تناول المنتجات المقلية يزيد من خطر الإصابة بالخرف
دراسة تؤكد أن تناول المنتجات المقلية يزيد من خطر الإصابة بالخرف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية أن المنتجات المقلية، بما فيها البطاطس والبصل وقطع الناغتس، قادرة على الزيادة من خطر الإصابة بالخرف. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T10:38+0000
2024-03-28T10:38+0000
مجتمع
علوم
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ونقلت شبكة "راديو 1" الروسية الدراسة التي أجراها علماء في جامعة شيكاغو وجاء فيها أن "القلي العميق يرتبط في درجات حرارة عالية بالعديد من الاضطرابات الأيضية".وأوضحت الدراسة أن آثار الطهي بكميات كبيرة من الزيوت النباتية التي يعاد استخدامها في المطاعم تحول الزيت إلى ملوثات تضر بالدماغ، مشيرة إلى أن التجارب التي تم تطبيقها على الفئران من خلال تناول الزيوت أظهرت المزيد من علامات الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية وتسريع التدهورالمعرفي وزيادة علامات تلف الدماغ.ويخطط الباحثون في المستقبل إجراء دراسات لفحص آثار زيت القلي العميق على خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك القلق والاكتئاب والتنكس العصبي.
https://sputnikarabic.ae/20240227/علماء-صينيون-يقدمون-نصيحة-بسيطة-لتجنب-الخرف-1086454554.html
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علوم
علوم

دراسة تؤكد أن تناول المنتجات المقلية يزيد من خطر الإصابة بالخرف

10:38 GMT 28.03.2024
© AFP 2023 / Saul Loebبطاطا مقلية
بطاطا مقلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية أن المنتجات المقلية، بما فيها البطاطس والبصل وقطع الناغتس، قادرة على الزيادة من خطر الإصابة بالخرف.
ونقلت شبكة "راديو 1" الروسية الدراسة التي أجراها علماء في جامعة شيكاغو وجاء فيها أن "القلي العميق يرتبط في درجات حرارة عالية بالعديد من الاضطرابات الأيضية".
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
مجتمع
علماء صينيون يقدمون نصيحة بسيطة لتجنب الخرف
27 فبراير, 13:44 GMT
وأوضحت الدراسة أن آثار الطهي بكميات كبيرة من الزيوت النباتية التي يعاد استخدامها في المطاعم تحول الزيت إلى ملوثات تضر بالدماغ، مشيرة إلى أن التجارب التي تم تطبيقها على الفئران من خلال تناول الزيوت أظهرت المزيد من علامات الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية وتسريع التدهورالمعرفي وزيادة علامات تلف الدماغ.
ويخطط الباحثون في المستقبل إجراء دراسات لفحص آثار زيت القلي العميق على خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك القلق والاكتئاب والتنكس العصبي.
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