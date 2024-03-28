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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
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https://sputnikarabic.ae/20240328/رسميا-كاف-يعلن-موعد-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-وكأس-الكونفيدرالية-1087466733.html
رسميا... "كاف" يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
رسميا... "كاف" يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، مواعيد الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023 – 2024. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T16:01+0000
2024-03-28T16:01+0000
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وحسب بيان "كاف"، تقام مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري الأبطال يوم السبت 18 مايو/أيار المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.وتنطلق غدا الجمعة منافسات ربع نهائي دوري الأبطال بلقاء الأهلي المصري ومضيفه سيمبا التنزاني، كما يلعب الترجي التونسي بعد غد السبت ضد ضيفه أسيك الإيفواري.ويلعب السبت أيضا مازيمبي الكونغولي مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، كما يلتقي يانج أفريكانز التنزاني ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.وبالنسبة لكأس الكونفيدرالية، أعلن "كاف" عن إقامة مباراة الذهاب للدور النهائي يوم الأحد 12 مايو/أيار المقبل، كما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 من نفس الشهر. وتقام جولة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل بلقاء مودرن فيوتشر مع الزمالك، ويخرج اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري.ويلتقي أبو سليم الليبي ضيفه نهضة بركان المغربي كما يواجه الملعب المالي ضيفه دريمز الغاني.يذكر أن حامل لقب بطولة دوري الأبطال الأفريقية هو فريق الأهلي المصري، بينما حامل لقب كأس الكونفيدرالية هو فريقي اتحاد العاصمة الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار

رسميا... "كاف" يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

16:01 GMT 28.03.2024
© AFP 2023حفل "كاف" لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022
حفل كاف لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، مواعيد الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023 – 2024.
وحسب بيان "كاف"، تقام مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري الأبطال يوم السبت 18 مايو/أيار المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات ربع نهائي دوري الأبطال بلقاء الأهلي المصري ومضيفه سيمبا التنزاني، كما يلعب الترجي التونسي بعد غد السبت ضد ضيفه أسيك الإيفواري.
ويلعب السبت أيضا مازيمبي الكونغولي مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، كما يلتقي يانج أفريكانز التنزاني ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
حفل كاف لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مجتمع
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
4 يناير, 14:32 GMT
وبالنسبة لكأس الكونفيدرالية، أعلن "كاف" عن إقامة مباراة الذهاب للدور النهائي يوم الأحد 12 مايو/أيار المقبل، كما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 من نفس الشهر.

وتقام جولة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل بلقاء مودرن فيوتشر مع الزمالك، ويخرج اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري.

ويلتقي أبو سليم الليبي ضيفه نهضة بركان المغربي كما يواجه الملعب المالي ضيفه دريمز الغاني.
يذكر أن حامل لقب بطولة دوري الأبطال الأفريقية هو فريق الأهلي المصري، بينما حامل لقب كأس الكونفيدرالية هو فريقي اتحاد العاصمة الجزائري.
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