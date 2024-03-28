https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-يكشف-عن-مدى-حاجة-أوكرانيا-لأنظمة-الدفاع-الجوي-الأمريكية-باتريوت--1087470593.html

زيلينسكي يكشف عن مدى حاجة أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت

زيلينسكي يكشف عن مدى حاجة أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف بحاجة إلى الحصول على (5-7) أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T20:30+0000

2024-03-28T20:30+0000

2024-03-28T20:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف الرئيس في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "ستقوم خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المنصات الصناعية في أوكرانيا".وأضاف أن أوكرانيا قد تخسر الصراع إذا لم تتلق مساعدة من واشنطن، حيث لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي مدفعية تقريبًا، وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي كبير.وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام. بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تزويد أوكرانيا بالموارد المالية الكافية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري في الصراع مع روسيا. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/وزير-الدفاع-البولندي-السابق-زيلينسكي-هو-المسؤول-عن-الوضع-الكارثي-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1087467121.html

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