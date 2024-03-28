https://sputnikarabic.ae/20240328/وزير-الدفاع-البولندي-السابق-زيلينسكي-هو-المسؤول-عن-الوضع-الكارثي-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1087467121.html

وزير الدفاع البولندي السابق: زيلينسكي هو المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانية

وزير الدفاع البولندي السابق: زيلينسكي هو المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يصرخ طلبًا للمساعدة، لكنه هو نفسه المسؤول عن الوضع... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T16:41+0000

2024-03-28T16:41+0000

2024-03-28T16:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سكرزيبتشاك في مقابلة مع فروندا: "الأوكرانيون يتجهون نحو الهزيمة، وهذا هو خيار كييف، وصرخات زيلينسكي: "أعطوا، أعطوا"، في رأيي، ليس لها ما يبررها، لأننا نعطيهم، وهم يهدرون كل شيء بنشاط كبير".وفقًا للجنرال، فإن إحجام زيلينسكي عن محاربة الفساد بين دائرته وسرقة المساعدة المالية أدى إلى وقوع القوات المسلحة الأوكرانية في أزمة عميقة، بسبب افتقار الجنود ليس فقط إلى الذخيرة، ولكن أيضًا إلى الطعام العادي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/برلماني-أوكراني-عدد-المتهربين-من-التعبئة-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-شخص-1087465767.html

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