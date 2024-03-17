https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html
ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات
ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح الملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تخاطر بخسارة المزيد من المواطنين والأراضي إذا لم تبدأ عملية مفاوضات السلام. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T09:00+0000
2024-03-17T09:00+0000
2024-03-17T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg
وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "كلما طال غياب السلام هناك، أصبح الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني أوكرانيا - سيموت المزيد من الناس وستفقد المزيد من الأراضي".وكثيرًا ما يتحدث ماسك عن الصراع في أوكرانيا، فهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للهزيمة تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن التمويل المستمر من الغرب وإطالة أمد الأعمال العدائية لا يساعد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.ماسك يكشف حقيقة مهمة حول الصراع في أوكرانياودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240213/إيلون-ماسك-الرئيس-بوتين-لن-يمنى-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1086028423.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات
صرح الملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تخاطر بخسارة المزيد من المواطنين والأراضي إذا لم تبدأ عملية مفاوضات السلام.
وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "كلما طال غياب السلام هناك، أصبح الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني أوكرانيا - سيموت المزيد من الناس وستفقد المزيد من الأراضي".
وأشار إلى أن جيش القوات المسلحة الأوكرانية تم إرساله "للموت في الخنادق عبثًا".
وكثيرًا ما يتحدث ماسك عن الصراع في أوكرانيا، فهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للهزيمة تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن التمويل المستمر من الغرب وإطالة أمد الأعمال العدائية لا يساعد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.