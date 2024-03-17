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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html
ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات
ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح الملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تخاطر بخسارة المزيد من المواطنين والأراضي إذا لم تبدأ عملية مفاوضات السلام. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T09:00+0000
2024-03-17T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "كلما طال غياب السلام هناك، أصبح الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني أوكرانيا - سيموت المزيد من الناس وستفقد المزيد من الأراضي".وكثيرًا ما يتحدث ماسك عن الصراع في أوكرانيا، فهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للهزيمة تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن التمويل المستمر من الغرب وإطالة أمد الأعمال العدائية لا يساعد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.ماسك يكشف حقيقة مهمة حول الصراع في أوكرانياودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240213/إيلون-ماسك-الرئيس-بوتين-لن-يمنى-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1086028423.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات

09:00 GMT 17.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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صرح الملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تخاطر بخسارة المزيد من المواطنين والأراضي إذا لم تبدأ عملية مفاوضات السلام.
وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "كلما طال غياب السلام هناك، أصبح الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني أوكرانيا - سيموت المزيد من الناس وستفقد المزيد من الأراضي".

وأشار إلى أن جيش القوات المسلحة الأوكرانية تم إرساله "للموت في الخنادق عبثًا".

وكثيرًا ما يتحدث ماسك عن الصراع في أوكرانيا، فهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للهزيمة تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن التمويل المستمر من الغرب وإطالة أمد الأعمال العدائية لا يساعد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.
ماسك يكشف حقيقة مهمة حول الصراع في أوكرانيا
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك: الرئيس بوتين لن يمنى بالهزيمة في أوكرانيا
13 فبراير, 11:16 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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