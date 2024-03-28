https://sputnikarabic.ae/20240328/صحفي-ياباني-يصاب-بالدهشة-بعد-رحلة-إلى-ماريوبول-1087446129.html
صحفي ياباني يصاب بالدهشة بعد رحلة إلى ماريوبول
صحفي ياباني يصاب بالدهشة بعد رحلة إلى ماريوبول
سبوتنيك عربي
قال إيريا إيتاني، الصحفي في صحيفة "ديلي شينشو" اليابانية، إن سكان ماريوبول لا يشعرون بتأثير الصراع على الحياة في المدينة. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:03+0000
2024-03-28T08:03+0000
2024-03-28T08:03+0000
روسيا
العالم
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وكتب الصحفي: "أثناء وجودي في ماريوبول، تعرضت المدينة لقصفين. ومع ذلك، لا يزال سكان ماريوبول يعتبرون أن وضعهم الحالي سلمي".كما تفاجأ إيتاني، عندما لاحظ أن متاجر المدينة تتمتع بأجواء هادئة تماماً ولا توجد أي مشاكل مع المنتجات.وتوقع الصحفي الياباني أن يجد العديد من المواطنين الموالين لأوكرانيا في المدينة، لكنه اعترف بأن تنبؤاته لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. على العكس من ذلك، تحدث سكان ماريوبول للصحفيين عن حوادث العنف والإذلال من جانب الجيش الأوكراني. وهكذا، قالت إحدى النساء إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية رفضوا السماح لها بالخروج من المدينة مع طفلها المريض وهددوها بإطلاق النار عليها ردا على طلبات الحصول على الأدوية. وخلص المراسل الياباني إلى أن "الصراع نفسه مستمر بالطبع، لكن بالنسبة لشعب ماريوبول يبدو أنه انتهى". وفي مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير ماريوبول بالكامل. بعد ذلك مباشرة، بدأت عملية الترميم النشطة للمدينة.
https://sputnikarabic.ae/20240213/اكتشاف-مخبأ-للأسلحة-والوثائق-السرية-في-ماريوبول-فيديو-1086025034.html
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روسيا, العالم
صحفي ياباني يصاب بالدهشة بعد رحلة إلى ماريوبول
قال إيريا إيتاني، الصحفي في صحيفة "ديلي شينشو" اليابانية، إن سكان ماريوبول لا يشعرون بتأثير الصراع على الحياة في المدينة.
وكتب الصحفي: "أثناء وجودي في ماريوبول، تعرضت المدينة لقصفين. ومع ذلك، لا يزال سكان ماريوبول يعتبرون أن وضعهم الحالي سلمي".
كما تفاجأ إيتاني، عندما لاحظ أن متاجر المدينة تتمتع بأجواء هادئة تماماً ولا توجد أي مشاكل مع المنتجات.
وتوقع الصحفي الياباني أن يجد العديد من المواطنين الموالين لأوكرانيا في المدينة، لكنه اعترف بأن تنبؤاته لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
على العكس من ذلك، تحدث سكان ماريوبول للصحفيين عن حوادث العنف والإذلال من جانب الجيش الأوكراني. وهكذا، قالت إحدى النساء إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية رفضوا السماح لها بالخروج من المدينة مع طفلها المريض وهددوها بإطلاق النار عليها ردا على طلبات الحصول على الأدوية.
وخلص المراسل الياباني إلى أن "الصراع نفسه مستمر بالطبع، لكن بالنسبة لشعب ماريوبول يبدو أنه انتهى".
وفي مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير ماريوبول بالكامل. بعد ذلك مباشرة، بدأت عملية الترميم النشطة للمدينة.