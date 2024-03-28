https://sputnikarabic.ae/20240328/عباس-يصادق-على-تشكيلة-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-برئاسة-محمد-مصطفى-1087463409.html
عباس يصادق على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
عباس يصادق على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
سبوتنيك عربي
شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حكومة جديدة، اليوم الخميس، يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T14:33+0000
2024-03-28T14:33+0000
2024-03-28T14:33+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمامه، يوم الأحد المقبل.كذلك قدم مصطفى برنامج عمل الحكومة لعباس.أما أبرز ما جاء فيه هو التأكيد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس للحكومة.كما يتضمن البرنامج العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للسكان في غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.كذلك يحتوي خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي.وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في 14 مارس/آذار الحالي.وتسبب تكليف مصطفى في عودة الخلافات بين حركتي فتح و"حماس"، ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت "فتح" ببيان شديد اللهجة حمّل "حماس" المسؤولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240315/الفصائل-الفلسطينية-تعلق-على-قرار-عباس-تشكيل-حكومة-جديدة-1087027377.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
عباس يصادق على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حكومة جديدة، اليوم الخميس، يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس
وافق على الحكومة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمامه، يوم الأحد المقبل.
كذلك قدم مصطفى برنامج عمل الحكومة لعباس.
أما أبرز ما جاء فيه هو التأكيد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس للحكومة.
كما يتضمن البرنامج العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للسكان في غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كذلك يحتوي خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي.
وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في 14 مارس/آذار الحالي.
وتسبب تكليف مصطفى في عودة الخلافات
بين حركتي فتح و"حماس"، ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت "فتح" ببيان شديد اللهجة حمّل "حماس" المسؤولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.