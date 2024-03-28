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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/قيادة-القوات-البرية-الأوكرانية-تنقل-احتياطات-إلى-تشاسوف-يار-لتحقيق-استقرار-في-الجبهة-1087448574.html
قيادة القوات البرية الأوكرانية تنقل احتياطات إلى تشاسوف يار لتحقيق استقرار في الجبهة
قيادة القوات البرية الأوكرانية تنقل احتياطات إلى تشاسوف يار لتحقيق استقرار في الجبهة
سبوتنيك عربي
أعلن العقيد المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل احتياطيات خاصة إلى مدينة تشاسوف يار في... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T09:08+0000
2024-03-28T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "لتحقيق استقرار في الوضع على محور دونيتسك، تقوم القيادة الأوكرانية بنقل قوات إضافية إلى منطقة مدينة تشاسوف يار؛ حيث يتم نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأفراد من المناطق الخلفية، واحتياطيات خاصة بقيادة القوات البرية، يتم تفعيلها أيضاً".وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية على بعد 15 كيلومتراً غرب أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - "باخموت") .ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، قصة لضابط في القوات الخاصة الأوكرانية، مفادها بأن الوضع في مدينة تشاسوف يار التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني سيء ويزداد سوءا كل يوم.بدوره، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار؛ ما يشير إلى إمكانية بدء أعمال الترميم وإعادة البناء في أرتيوموفسك في المستقبل المنظور.
https://sputnikarabic.ae/20240328/صحيفة-تكشف-عن-ما-تواجهه-كييف-من-مصاعب-لبناء-خط-دفاع-جديد-1087445286.html
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روسيا

قيادة القوات البرية الأوكرانية تنقل احتياطات إلى تشاسوف يار لتحقيق استقرار في الجبهة

09:08 GMT 28.03.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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أعلن العقيد المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل احتياطيات خاصة إلى مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية لتحقيق استقرار على خط التماس.
وقال ماروتشكو خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "لتحقيق استقرار في الوضع على محور دونيتسك، تقوم القيادة الأوكرانية بنقل قوات إضافية إلى منطقة مدينة تشاسوف يار؛ حيث يتم نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأفراد من المناطق الخلفية، واحتياطيات خاصة بقيادة القوات البرية، يتم تفعيلها أيضاً".

وأضاف الخبير أنه في هذا الصدد، زادت حركة القوافل العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل ملحوظ، وتستمر على مدار الساعة تقريبًا. وبحسب ماروتشكو، فإن القوافل العسكرية تتحرك أيضاً في الاتجاه المعاكس، لكن بمعدات مدمرة.

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
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07:24 GMT
وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية على بعد 15 كيلومتراً غرب أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - "باخموت") .
ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، قصة لضابط في القوات الخاصة الأوكرانية، مفادها بأن الوضع في مدينة تشاسوف يار التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني سيء ويزداد سوءا كل يوم.
بدوره، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار؛ ما يشير إلى إمكانية بدء أعمال الترميم وإعادة البناء في أرتيوموفسك في المستقبل المنظور.
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