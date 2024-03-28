https://sputnikarabic.ae/20240328/قيادة-القوات-البرية-الأوكرانية-تنقل-احتياطات-إلى-تشاسوف-يار-لتحقيق-استقرار-في-الجبهة-1087448574.html

قيادة القوات البرية الأوكرانية تنقل احتياطات إلى تشاسوف يار لتحقيق استقرار في الجبهة

قيادة القوات البرية الأوكرانية تنقل احتياطات إلى تشاسوف يار لتحقيق استقرار في الجبهة

سبوتنيك عربي

أعلن العقيد المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل احتياطيات خاصة إلى مدينة تشاسوف يار في... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T09:08+0000

2024-03-28T09:08+0000

2024-03-28T09:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماروتشكو خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "لتحقيق استقرار في الوضع على محور دونيتسك، تقوم القيادة الأوكرانية بنقل قوات إضافية إلى منطقة مدينة تشاسوف يار؛ حيث يتم نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأفراد من المناطق الخلفية، واحتياطيات خاصة بقيادة القوات البرية، يتم تفعيلها أيضاً".وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية على بعد 15 كيلومتراً غرب أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - "باخموت") .ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، قصة لضابط في القوات الخاصة الأوكرانية، مفادها بأن الوضع في مدينة تشاسوف يار التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني سيء ويزداد سوءا كل يوم.بدوره، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار؛ ما يشير إلى إمكانية بدء أعمال الترميم وإعادة البناء في أرتيوموفسك في المستقبل المنظور.

https://sputnikarabic.ae/20240328/صحيفة-تكشف-عن-ما-تواجهه-كييف-من-مصاعب-لبناء-خط-دفاع-جديد-1087445286.html

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