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قيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من الدعم الأمريكي لغزو رفح
قيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من الدعم الأمريكي لغزو رفح
سبوتنيك عربي
كشفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، خلدات حسن، أن "الجيش الإسرائيلي يسعى للاستفادة من الشراكة الأمريكية للقضاء على فصائل... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T12:59+0000
2024-03-28T12:59+0000
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ورأت حسن في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل تريدان أن تظهرا للرأي العام العالمي من خلال ما حدث في مستشفى الشفاء ومحيطها أنهما تواصلان عدوانهما، داعيةً لوجوب قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها".واعتبرت حسن أن بعد "الصفعة" التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مجلس الأمن قام باستهداف رفح، وذلك تأكيدا منه على أنه ماضٍ في مخططه بالدخول إلى رفح بدعم أمريكي أو من دونه، وهذا إصرار على التمرد على قرارات المجتمع الدولي ودليل على أنه لا يحترم المواثيق والقوانين الدولية.وأكدت أهمية صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة الجيش الإسرائيلي، مطالبةً المجتمع الدولي بمواقف أكثر وضوحا وخصوصا الدول العربية التي تربطها علاقات مع إسرائيل، معتبرةً أنها تملك العديد من الأوراق للضغط على نتنياهو قد يصل بعضها إلى قطع العلاقة نهائيا مع تل أبيب وتحديدها مع واشنطن.وعن التباينات بين نتنياهو والولايات المتحدة، قالت حسن إن "الإدارة الأمريكية تقول في العلن ما لا تفعله ومن غير المتوقع أن لا تقف وراء أي عدوان إسرائيلي وستواصل دعمها لتحقيق أهدافهم في فلسطين بما يشمل الإمداد بالأسلحة ومن هنا لا يمكن لنتنياهو أو سواه أن يقدموا على خطوة اجتياح رفح إذا ما كانوا مطمئنين للدعم الأمريكي و استمراره".ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضية.وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.
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حصري, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
حصري, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

قيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من الدعم الأمريكي لغزو رفح

12:59 GMT 28.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedتداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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كشفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، خلدات حسن، أن "الجيش الإسرائيلي يسعى للاستفادة من الشراكة الأمريكية للقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، ويمعن ويصر على ارتكاب المجازر في قطاع غزة كما أن هناك اتفاقا تاما بين الجانبين على أهداف العدوان الإسرائيلي".
ورأت حسن في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل تريدان أن تظهرا للرأي العام العالمي من خلال ما حدث في مستشفى الشفاء ومحيطها أنهما تواصلان عدوانهما، داعيةً لوجوب قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها".
واعتبرت حسن أن بعد "الصفعة" التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مجلس الأمن قام باستهداف رفح، وذلك تأكيدا منه على أنه ماضٍ في مخططه بالدخول إلى رفح بدعم أمريكي أو من دونه، وهذا إصرار على التمرد على قرارات المجتمع الدولي ودليل على أنه لا يحترم المواثيق والقوانين الدولية.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: غزة تعاني كارثة إنسانية وسنبحث بدائل الهجوم على رفح
26 مارس, 17:33 GMT
وأكدت أهمية صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة الجيش الإسرائيلي، مطالبةً المجتمع الدولي بمواقف أكثر وضوحا وخصوصا الدول العربية التي تربطها علاقات مع إسرائيل، معتبرةً أنها تملك العديد من الأوراق للضغط على نتنياهو قد يصل بعضها إلى قطع العلاقة نهائيا مع تل أبيب وتحديدها مع واشنطن.
وعن التباينات بين نتنياهو والولايات المتحدة، قالت حسن إن "الإدارة الأمريكية تقول في العلن ما لا تفعله ومن غير المتوقع أن لا تقف وراء أي عدوان إسرائيلي وستواصل دعمها لتحقيق أهدافهم في فلسطين بما يشمل الإمداد بالأسلحة ومن هنا لا يمكن لنتنياهو أو سواه أن يقدموا على خطوة اجتياح رفح إذا ما كانوا مطمئنين للدعم الأمريكي و استمراره".
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
الولايات المتحدة تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح
أمس, 20:01 GMT
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.
وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضية.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.
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Последствия израильской бомбардировки в центре Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مسؤول استخباري إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير "حماس"10:09 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
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