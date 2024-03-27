https://sputnikarabic.ae/20240327/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-جنرالات-لوضع-خطط-للعملية-المقترحة-في-رفح-1087439076.html
الولايات المتحدة تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح
الولايات المتحدة تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح
سبوتنيك عربي
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T20:01+0000
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ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضية.وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.وأضاف المتحدث ياسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، وبعد ذلك سوف يبتعد عنها شركاؤها لفترة طويلة".وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تملي على أي دولة ذات سيادة، لكنها تقدم أفضل النصائح".ونفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بسبب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الإثنين، والداعي لوقف إطلاق النار فورًا.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.
وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضية.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل
.
وأضاف المتحدث ياسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، وبعد ذلك سوف يبتعد عنها شركاؤها لفترة طويلة".
وقال ميلر: "نعتقد أن القيام بهذا النوع من العمليات سيضر بالأمن القومي لإسرائيل وسيزيد من عزلة إسرائيل في العالم، وسيفصل إسرائيل عن تلك الدول التي كانت شريكتها منذ فترة طويلة".
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تملي على أي دولة ذات سيادة، لكنها تقدم أفضل النصائح".
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بسبب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الإثنين، والداعي لوقف إطلاق النار فورًا.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.