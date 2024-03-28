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https://sputnikarabic.ae/20240328/لافروف-اتصالات-السفراء-الأوروبيين-في-روسيا-سيتم-تنسيقها-قبل-الموافقة-عليها-1087472465.html
لافروف: اتصالات السفراء الأوروبيين في روسيا سيتم تنسيقها قبل الموافقة عليها
لافروف: اتصالات السفراء الأوروبيين في روسيا سيتم تنسيقها قبل الموافقة عليها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه بعد رفض السفراء الأوروبيين الاجتماع معه قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، فإن كل اتصالات الممثلين الدبلوماسيين... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T21:46+0000
2024-03-28T21:46+0000
سيرغي لافروف
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قال لافروف، إنه دعا سفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في وقت لاحق من مارس، لكنهم رفضوا قبل يومين من الاجتماع المقرر.وأضاف: "إنهم هنا ولا يريدون التواصل مع وزير الخارجية، أبلغناهم أنه من الآن فصاعدا، على أي مستوى، سواء كان سفيرا أو ملحقا أو كل من بينهم، إذا كان لديهم مصلحة في التواصل مع السلطات الروسية، سندرس كل طلب على حدة ونقرر ما إذا كنا سنوافق على هذا الاتصال أم لا".
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سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

لافروف: اتصالات السفراء الأوروبيين في روسيا سيتم تنسيقها قبل الموافقة عليها

21:46 GMT 28.03.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه بعد رفض السفراء الأوروبيين الاجتماع معه قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، فإن كل اتصالات الممثلين الدبلوماسيين الأوروبيين في موسكو والسلطات الروسية سيتم تنسيقها من قِبل روسيا قبل الموافقة عليها.
وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قال لافروف، إنه دعا سفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في وقت لاحق من مارس، لكنهم رفضوا قبل يومين من الاجتماع المقرر.
وأضاف: "إنهم هنا ولا يريدون التواصل مع وزير الخارجية، أبلغناهم أنه من الآن فصاعدا، على أي مستوى، سواء كان سفيرا أو ملحقا أو كل من بينهم، إذا كان لديهم مصلحة في التواصل مع السلطات الروسية، سندرس كل طلب على حدة ونقرر ما إذا كنا سنوافق على هذا الاتصال أم لا".
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