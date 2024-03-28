https://sputnikarabic.ae/20240328/لافروف-الاعتراف-بصلاحية-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-قد-تنتهي-في-21-مايو-المقبل-1087463722.html

لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل

لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيساً لأوكرانيا قد تنتهي صلاحيتها بحلول 21 مايو/ أيار المقبل. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T14:45+0000

2024-03-28T14:45+0000

2024-03-28T14:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف وزير الخارجية الروسي، "أما بالنسبة لـ 20 مايو/ أيار وما سيحدث في 21 مايو/ أيار، فلننتظر حتى ذلك الحين، ربما لن تكون هناك حاجة للاعتراف بأي شيء".كما وعلق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، بأن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء انتخابات رئاسية يجعله غير شرعي اعتبارا من 21 مايو/ أيار.وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.

https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ليست-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-في-حالة-وقوع-هجوم-روسي-كبير-1087463046.html

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