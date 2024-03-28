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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/لافروف-الاعتراف-بصلاحية-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-قد-تنتهي-في-21-مايو-المقبل-1087463722.html
لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل
لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيساً لأوكرانيا قد تنتهي صلاحيتها بحلول 21 مايو/ أيار المقبل. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T14:45+0000
2024-03-28T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف وزير الخارجية الروسي، "أما بالنسبة لـ 20 مايو/ أيار وما سيحدث في 21 مايو/ أيار، فلننتظر حتى ذلك الحين، ربما لن تكون هناك حاجة للاعتراف بأي شيء".كما وعلق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، بأن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء انتخابات رئاسية يجعله غير شرعي اعتبارا من 21 مايو/ أيار.وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.
https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ليست-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-في-حالة-وقوع-هجوم-روسي-كبير-1087463046.html
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لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل

14:45 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيساً لأوكرانيا قد تنتهي صلاحيتها بحلول 21 مايو/ أيار المقبل.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، "أما بالنسبة لـ 20 مايو/ أيار وما سيحدث في 21 مايو/ أيار، فلننتظر حتى ذلك الحين، ربما لن تكون هناك حاجة للاعتراف بأي شيء".
كما وعلق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، بأن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء انتخابات رئاسية يجعله غير شرعي اعتبارا من 21 مايو/ أيار.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير
14:20 GMT
وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير.
وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".
وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.
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