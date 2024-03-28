https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ليست-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-في-حالة-وقوع-هجوم-روسي-كبير-1087463046.html

زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير

زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T14:20+0000

2024-03-28T14:20+0000

2024-03-28T14:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".وكما ذكرت صحيفة "موندو" نقلاً عن مسؤول عسكري أوكراني، فإن كييف ستخسر إذا لم تتلق أوكرانيا ذخيرة من الغرب في المستقبل القريب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240328/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-131-مسيرة-أوكرانية-و26-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1087453448.html

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