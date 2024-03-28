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مراسل سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا -عاجل
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مراسل سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا -عاجل
مراسل سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا -عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الخميس/الجمعة، بوقوع أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حلب، أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في سماء المدينة.وأشار إلى أنه حصل المراسل على معلومات تفيد بأن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لمعظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من قبالة السواحل السورية. مؤكدا أن الصواريخ المعادية حاولت استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب.وكشف مراسل "سبوتنيك، أن العدوان استهدف مناطق زراعية شرق مطار حلب الدولي، ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي

مراسل سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا -عاجل

23:35 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 28.03.2024)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الخميس/الجمعة، بوقوع أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في حلب، أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في سماء المدينة.
وأشار إلى أنه حصل المراسل على معلومات تفيد بأن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لمعظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من قبالة السواحل السورية. مؤكدا أن الصواريخ المعادية حاولت استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب.
وكشف مراسل "سبوتنيك، أن العدوان استهدف مناطق زراعية شرق مطار حلب الدولي، ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.
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