https://sputnikarabic.ae/20240328/مقتل-45-شخصا-على-الأقل-بعد-سقوط-حافلة-من-فوق-جسر-واشتعال-النيران-فيها-جنوبي-أفريقيا-1087468733.html
مقتل 45 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من فوق جسر واشتعال النيران فيها جنوبي أفريقيا
مقتل 45 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من فوق جسر واشتعال النيران فيها جنوبي أفريقيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية محلية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T18:40+0000
2024-03-28T18:40+0000
2024-03-28T18:40+0000
العالم
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وأضافت المحطة الإذاعية "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 من المصلين وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو." ونقلت المحطة عن وزير النقل في جنوب أفريقيا سينديسيو تشيكونجا، قوله إنه "نتيجة لحادث الحافلة التي كانت تقل الحجاج، نجت فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات وتم نقلها إلى المستشفى. وتوفيت امرأة أخرى وهي في طريقها إلى المستشفى".وقرر البرلمان العربي، يوم الأحد 21 يناير/ كانزن الثاني، منح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، بعد أن قامت بلاده برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بسبب قصفها المستمر لقطاع غزة.وقال رئيس البرلمان، عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة، اليوم الأحد، إن "هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب أفريقيا، ولا سيما ما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".ووجه العسومي في هذا الإطار، "التحية إلى جنوب أفريقيا قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها، والخطوة التاريخية غير المسبوقة برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
https://sputnikarabic.ae/20240321/رئيس-جنوب-إفريقيا-يهنئ-بوتين-بالفوز-في-انتخابات-الرئاسة-1087216822.html
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العالم
مقتل 45 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من فوق جسر واشتعال النيران فيها جنوبي أفريقيا
ذكرت وسائل إعلامية محلية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.
وأضافت المحطة الإذاعية "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 من المصلين وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو."
ونقلت المحطة عن وزير النقل في جنوب أفريقيا سينديسيو تشيكونجا، قوله إنه "نتيجة لحادث الحافلة التي كانت تقل الحجاج، نجت فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات وتم نقلها إلى المستشفى. وتوفيت امرأة أخرى وهي في طريقها إلى المستشفى".
وقرر البرلمان العربي، يوم الأحد 21 يناير/ كانزن الثاني، منح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، بعد أن قامت بلاده برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بسبب قصفها المستمر لقطاع غزة.
ويعد الوسام هو الأرفع الذي يقدم للزعماء والقادة الدوليين، الذين يدعمون قضايا الأمة العربية، ويسهمون في نصرتها.
وقال رئيس البرلمان، عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة، اليوم الأحد، إن "هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب أفريقيا، ولا سيما ما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
ووجه العسومي في هذا الإطار، "التحية إلى جنوب أفريقيا قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها، والخطوة التاريخية غير المسبوقة برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".