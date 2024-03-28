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نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل تستعد لدخول رفح
نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل تستعد لدخول رفح
سبوتنيك عربي
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات جنود محتجزين في غزة، أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح"، ولن تترك أحدا من جنودها هناك. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T18:47+0000
2024-03-28T18:47+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن نتنياهو قوله: "أعلم أن كل يوم يمر هو جحيم .. أبناؤكم هم أبطالنا .. أبطال إسرائيل".وأضاف نتنياهو "الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن إطلاق سراح المحتجزين".وأردف "أنا اتابع هذا الأمر ليلا ونهارا شخصيا. وحده استمرار الضغط العسكري القوي الذي مارسناه وسنمارسه… هو الذي سيعيد الجميع".وواصل قائلا "يجب استخدام الأوراق بحكمة في المفاوضات التي أديرها بنفسي لاستعادة كل الرهائن لا بعضهم".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، في وقت سابق، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.وصرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بن-غفير-بايدن-يفضل-السنوار-على-نتنياهو-1087420659.html
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طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل تستعد لدخول رفح

18:47 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات جنود محتجزين في غزة، أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح"، ولن تترك أحدا من جنودها هناك.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن نتنياهو قوله: "أعلم أن كل يوم يمر هو جحيم .. أبناؤكم هم أبطالنا .. أبطال إسرائيل".
وأضاف نتنياهو "الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن إطلاق سراح المحتجزين".
وأردف "أنا اتابع هذا الأمر ليلا ونهارا شخصيا. وحده استمرار الضغط العسكري القوي الذي مارسناه وسنمارسه… هو الذي سيعيد الجميع".
وتابع "لقد سيطرنا على شمال قطاع غزة وخان يونس. لقد قمنا بتأمين القطاع، ونستعد لدخول رفح".
وواصل قائلا "يجب استخدام الأوراق بحكمة في المفاوضات التي أديرها بنفسي لاستعادة كل الرهائن لا بعضهم".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، في وقت سابق، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
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بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهو
أمس, 10:00 GMT
وصرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".
وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
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