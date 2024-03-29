أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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1 د
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4 د
On air
05:26 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/أسير-أوكراني-يروي-كيف-نجا-بعد-ضرب-مدرعة-برادلي-التي-كان-فيها-1087478717.html
أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها
أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها
سبوتنيك عربي
قال أناتولي بروكونين، وهو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره، إنه شهد هجومًا بواسطة دبابة روسية على مركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" التي كان... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T08:59+0000
2024-03-29T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك": "كانت هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها إلى المعركة. تم نقلنا على متن "برادلي" من رابوتينو بالقرب من نوفوبوكروفكا (مقاطعة زابوروجيه). وبمجرد فتح البوابة، ودخولنا، وكنت قبل الأخير، بدأت دبابة بإطلاق النار علينا، وسقطت قذيفة مباشرة في "برادلي"، لقد أصبت بصدمة شديدة وأصابتني شظية في رأسي، وتمزق رفيقي الملقب بـ"ميخ"".وأوضح أنه بعد إصابته تم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إرساله في إجازة. وبحسب بروكونين، فقد قرر عدم العودة من إجازته إلى الجيش والهروب.وأضاف الأسير: "لكن مع ذلك، بعد مرور شهر، عثروا عليّ. وصلت خمس دوريات. أخذوني وأعادوني إلى الوحدة العسكرية، ولكن ليس إلى تلك التي على جبهة مقاطعة زابوروجيه، ولكن إلى جبهة جمهورية دونيتسك".وأشار بروكودين إلى أن الأخبار الأوكرانية تشوه الوضع الحقيقي على خط المواجهة.وتابع: "عندما ذهبت في إجازة، وعندما كنت أجلس وأشاهد الأخبار... بعد أن أصبت في رابوتينو، ومات رفاقي، وتحطم كل شيء هناك، وتم قصف كل شيء. أشاهد الأخبار وأرى أنه في هذا اليوم، كما اتضح، حققت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في رابوتينو، وتوغلت على عمق كيلومترين. يا إلهي، أقول، بحسب الأخبار، يجب أن نكون بالقرب من الأورال، هل تفهمون؟".
https://sputnikarabic.ae/20240329/سو-34-الروسية-تدمر-موقع-قيادة-أوكراني-على-المحور-الجنوبي-لجمهورية-دونيتسك-فيديو-1087476857.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها

08:59 GMT 29.03.2024
© Photoقذيفة روسية تدمر عربة "برادلي" أمريكية
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Photo
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قال أناتولي بروكونين، وهو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره، إنه شهد هجومًا بواسطة دبابة روسية على مركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" التي كان يوجد فيها.
وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك": "كانت هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها إلى المعركة. تم نقلنا على متن "برادلي" من رابوتينو بالقرب من نوفوبوكروفكا (مقاطعة زابوروجيه). وبمجرد فتح البوابة، ودخولنا، وكنت قبل الأخير، بدأت دبابة بإطلاق النار علينا، وسقطت قذيفة مباشرة في "برادلي"، لقد أصبت بصدمة شديدة وأصابتني شظية في رأسي، وتمزق رفيقي الملقب بـ"ميخ"".
وأوضح أنه بعد إصابته تم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إرساله في إجازة. وبحسب بروكونين، فقد قرر عدم العودة من إجازته إلى الجيش والهروب.
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية تدمر موقع قيادة أوكراني على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك... فيديو
07:53 GMT
وأضاف الأسير: "لكن مع ذلك، بعد مرور شهر، عثروا عليّ. وصلت خمس دوريات. أخذوني وأعادوني إلى الوحدة العسكرية، ولكن ليس إلى تلك التي على جبهة مقاطعة زابوروجيه، ولكن إلى جبهة جمهورية دونيتسك".

كما تحدث الأسير عن كذب وسائل الإعلام الأوكرانية، وقال بروكونين، إنه فوجئ بالتقارير الكاذبة لوسائل الإعلام الأوكرانية المتعلقة برابوتينو على جبهة زابوروجيه.

وأشار بروكودين إلى أن الأخبار الأوكرانية تشوه الوضع الحقيقي على خط المواجهة.
وتابع: "عندما ذهبت في إجازة، وعندما كنت أجلس وأشاهد الأخبار... بعد أن أصبت في رابوتينو، ومات رفاقي، وتحطم كل شيء هناك، وتم قصف كل شيء. أشاهد الأخبار وأرى أنه في هذا اليوم، كما اتضح، حققت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في رابوتينو، وتوغلت على عمق كيلومترين. يا إلهي، أقول، بحسب الأخبار، يجب أن نكون بالقرب من الأورال، هل تفهمون؟".
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