https://sputnikarabic.ae/20240329/أسير-أوكراني-يروي-كيف-نجا-بعد-ضرب-مدرعة-برادلي-التي-كان-فيها-1087478717.html

أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها

أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها

سبوتنيك عربي

قال أناتولي بروكونين، وهو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره، إنه شهد هجومًا بواسطة دبابة روسية على مركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" التي كان... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T08:59+0000

2024-03-29T08:59+0000

2024-03-29T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك": "كانت هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها إلى المعركة. تم نقلنا على متن "برادلي" من رابوتينو بالقرب من نوفوبوكروفكا (مقاطعة زابوروجيه). وبمجرد فتح البوابة، ودخولنا، وكنت قبل الأخير، بدأت دبابة بإطلاق النار علينا، وسقطت قذيفة مباشرة في "برادلي"، لقد أصبت بصدمة شديدة وأصابتني شظية في رأسي، وتمزق رفيقي الملقب بـ"ميخ"".وأوضح أنه بعد إصابته تم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إرساله في إجازة. وبحسب بروكونين، فقد قرر عدم العودة من إجازته إلى الجيش والهروب.وأضاف الأسير: "لكن مع ذلك، بعد مرور شهر، عثروا عليّ. وصلت خمس دوريات. أخذوني وأعادوني إلى الوحدة العسكرية، ولكن ليس إلى تلك التي على جبهة مقاطعة زابوروجيه، ولكن إلى جبهة جمهورية دونيتسك".وأشار بروكودين إلى أن الأخبار الأوكرانية تشوه الوضع الحقيقي على خط المواجهة.وتابع: "عندما ذهبت في إجازة، وعندما كنت أجلس وأشاهد الأخبار... بعد أن أصبت في رابوتينو، ومات رفاقي، وتحطم كل شيء هناك، وتم قصف كل شيء. أشاهد الأخبار وأرى أنه في هذا اليوم، كما اتضح، حققت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في رابوتينو، وتوغلت على عمق كيلومترين. يا إلهي، أقول، بحسب الأخبار، يجب أن نكون بالقرب من الأورال، هل تفهمون؟".

https://sputnikarabic.ae/20240329/سو-34-الروسية-تدمر-موقع-قيادة-أوكراني-على-المحور-الجنوبي-لجمهورية-دونيتسك-فيديو-1087476857.html

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