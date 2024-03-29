https://sputnikarabic.ae/20240329/سو-34-الروسية-تدمر-موقع-قيادة-أوكراني-على-المحور-الجنوبي-لجمهورية-دونيتسك-فيديو-1087476857.html
"سو-34" الروسية تدمر موقع قيادة أوكراني على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك... فيديو
"سو-34" الروسية تدمر موقع قيادة أوكراني على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لقيام مقاتلات "سو-34" الروسية باستهداف مواقع القوات الأوكرانية على المحور الجنوي لجمهورية دونيتسك. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T07:53+0000
2024-03-29T07:53+0000
2024-03-29T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/25/1022942511_0:205:4099:2510_1920x0_80_0_0_ac598c4eb154898fa11d58f60bb0c317.jpg
وقالت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "نفذت مقاتلات روسية من طراز "سو- 34" ضربة صاروخية غير موجهة بقنابل من طراز "فاب 500" على مواقع بينها موقع قيادة تابع للقوات الأوكرانية، على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك"."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"سو-34" الروسية تدمر موقع قيادة أوكراني على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لقيام مقاتلات "سو-34" الروسية باستهداف مواقع القوات الأوكرانية على المحور الجنوي لجمهورية دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "نفذت مقاتلات روسية من طراز "سو- 34" ضربة صاروخية غير موجهة بقنابل من طراز "فاب 500" على مواقع بينها موقع قيادة تابع للقوات الأوكرانية، على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك".
وأشارت إلى أنه "بعد تلقي معلومات عن تدمير الأهداف، عادت الطائرات إلى قاعدتها".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.