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الخارجية الروسية: استخدام قدرات نووية أمريكية في التدريبات قرب بيونغ يانغ يؤثر على مصالح موسكو
الخارجية الروسية: استخدام قدرات نووية أمريكية في التدريبات قرب بيونغ يانغ يؤثر على مصالح موسكو
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الخميس، بأن استخدام الإمكانات النووية الأميركية في التدريبات حول كوريا الديمقراطية يؤثر على المصالح... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T02:30+0000
2024-03-29T02:46+0000
الخارجية الروسية
كوريا الشمالية
بيونغ يانغ
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد وصل الوضع إلى نقطة أكثر خطورة، بسبب العسكرة النشطة لشبه الجزيرة الكورية، وبمشاركة مباشرة من واشنطن وأعضاء آخرين في الناتو يقعون على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات من كوريا الديمقراطية".وأمس، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.وجاء في نص مشروع القرار الأميركي أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 أبريل/ نيسان 2025"، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الـ15 عاماً الماضية، وتقدم تقاريرها مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن، وتوصي باتخاذ خطوات لتحسين تنفيذ الإجراءات.وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل/ نيسان من العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20240328/لافروف-اتصالات-السفراء-الأوروبيين-في-روسيا-سيتم-تنسيقها-قبل-الموافقة-عليها-1087472465.html
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الخارجية الروسية, كوريا الشمالية, بيونغ يانغ, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الروسية, كوريا الشمالية, بيونغ يانغ, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الخارجية الروسية: استخدام قدرات نووية أمريكية في التدريبات قرب بيونغ يانغ يؤثر على مصالح موسكو

02:30 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 02:46 GMT 29.03.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الخميس، بأن استخدام الإمكانات النووية الأميركية في التدريبات حول كوريا الديمقراطية يؤثر على المصالح الأمنية الروسية.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد وصل الوضع إلى نقطة أكثر خطورة، بسبب العسكرة النشطة لشبه الجزيرة الكورية، وبمشاركة مباشرة من واشنطن وأعضاء آخرين في الناتو يقعون على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات من كوريا الديمقراطية".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو المشاركة العلنية المتزايدة للإمكانات النووية لواشنطن في المناورات العسكرية للحلفاء. إن مثل هذا التطور الخطير للأحداث في المنطقة يؤثر على المصالح الأساسية للاتحاد الروسي في مجال الأمن القومي".

وأمس، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.
وجاء في نص مشروع القرار الأميركي أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 أبريل/ نيسان 2025"، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
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ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.
وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الـ15 عاماً الماضية، وتقدم تقاريرها مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن، وتوصي باتخاذ خطوات لتحسين تنفيذ الإجراءات.
وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل/ نيسان من العام الحالي.
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