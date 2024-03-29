https://sputnikarabic.ae/20240329/الخارجية-الروسية-استخدام-قدرات-نووية-أمريكية-في-التدريبات-قرب-بيونغ-يانغ-يؤثر-على-مصالح-موسكو-1087473408.html

الخارجية الروسية: استخدام قدرات نووية أمريكية في التدريبات قرب بيونغ يانغ يؤثر على مصالح موسكو

الخارجية الروسية: استخدام قدرات نووية أمريكية في التدريبات قرب بيونغ يانغ يؤثر على مصالح موسكو

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الخميس، بأن استخدام الإمكانات النووية الأميركية في التدريبات حول كوريا الديمقراطية يؤثر على المصالح... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T02:30+0000

2024-03-29T02:30+0000

2024-03-29T02:46+0000

الخارجية الروسية

كوريا الشمالية

بيونغ يانغ

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد وصل الوضع إلى نقطة أكثر خطورة، بسبب العسكرة النشطة لشبه الجزيرة الكورية، وبمشاركة مباشرة من واشنطن وأعضاء آخرين في الناتو يقعون على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات من كوريا الديمقراطية".وأمس، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.وجاء في نص مشروع القرار الأميركي أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 أبريل/ نيسان 2025"، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الـ15 عاماً الماضية، وتقدم تقاريرها مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن، وتوصي باتخاذ خطوات لتحسين تنفيذ الإجراءات.وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل/ نيسان من العام الحالي.

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