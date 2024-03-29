https://sputnikarabic.ae/20240329/الدفاع-الروسية-منظوماتنا-الدفاعية-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087513072.html
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T22:12+0000
2024-03-29T22:12+0000
2024-03-30T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما أسماه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1087512825.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, مسيرة
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
22:12 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 04:17 GMT 30.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة
طائرة مسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما أسماه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.