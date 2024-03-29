الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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قوانين الاقتصاد
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29 د
عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الدفاع-الروسية-منظوماتنا-الدفاعية-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087513072.html
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T22:12+0000
2024-03-30T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما أسماه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1087512825.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, مسيرة

الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

22:12 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 04:17 GMT 30.03.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيّرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف الناتو
أمس, 21:38 GMT
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما أسماه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
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