https://sputnikarabic.ae/20240329/السلطات-الروسية-تلقي-القبض-على-المشتبه-فيه-التاسع-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-في-موسكو-فيديو--1087499229.html

السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه به التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" في موسكو... فيديو

السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه به التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" في موسكو... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن محكمة "باسماني" في موسكو ألقت القبض على المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T15:11+0000

2024-03-29T15:11+0000

2024-03-29T15:12+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087300187_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_374b6c334e99439a5c73b4a212dcf636.jpg

ووفقا للمراسل، أعلن القاضي تيمور فخرامييف، القرار كما يلي: "تمت تلبية طلب التحقيق وتم إلقاء القبض على نازريماد لوتفولوي في شكل احتجاز حتى 22 مايو/ أيار".ووفقا للمراسل نقلا عن المحكمة، فإن المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي، اعترف جزئيا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي.وفقًا للبيانات الواردة، كان لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 24 عامًا، يعيش في نزل بالقرب من محطة مترو ششيلكوفسكايا، وتم اعتقاله للمرة الأولى مساء يوم 23 مارس/ آذار بالقرب من مبنى "كروكوس". ثم، استجابة لطلب الشرطة بإظهار الوثائق، بدأ "التعبير عن نفسه بلغة فاحشة خشنة، والتصرف بتحد ووقاحة"، بعد ذلك، اعتقلته محكمة بريوبرازينسكي لمدة 15 يومًا بتهمة "الشغب".وتلقت محكمة "باسماني" في موسكو طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي، حسبما صرحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك".وقال محاور الوكالة: "تلقت المحكمة طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي".صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240329/خبيرة-لـ-سبوتنيك-الدلائل-تشير-إلى-تورط-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-بتدريب-من-الغرب-1087498053.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا