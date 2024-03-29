https://sputnikarabic.ae/20240329/اليابان-العثور-على-مادة-غريبة-في-نوع-من-المكملات-الغذائية-1087481686.html

اليابان... العثور على "مادة غريبة" في نوع من المكملات الغذائية

اليابان... العثور على "مادة غريبة" في نوع من المكملات الغذائية

سبوتنيك عربي

ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن بيانات وزارة الصحة اليابانية أن المادة الغريبة، التي لم تكن متضمنة في مكملات أرز الخميرة الحمراء من شركة "كوباياشي" الدوائية... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T10:23+0000

2024-03-29T10:23+0000

2024-03-29T10:23+0000

مجتمع

الصحة

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وأوضحت الوكالة: "يقال إن المادة الغريبة هي حمض البيروليك، وهو مركب طبيعي ينتج عن العفن الأزرق. ووفقا للوزارة، فإن حمض البيروليك له خصائص مضاد حيوي. ولم يتم بعد إثبات علاقته بالأضرار الصحية".وأكد ممثلو الشركة عندما طلب منهم الصحفيون التعليق على التدابير المتخذة: "حاليا، يتم إجراء فحص شامل على خط إنتاج المصنع في محافظة واكاياما للتأكد من وجود الأماكن التي يمكن أن ينمو فيها العفن والأماكن التي يمكن أن يدخل فيها إلى المنتجات".في الأسبوع الماضي، أعلنت التقارير عن حالة الوفاة الأولى لشخص تناول المكملات الغذائية "Beni-koji Cholesterol Help" التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة من مرض الكلى. بناءً على سجلات طلبات الشخص، تم تحديد أن المتوفى ربما كان يتناول المكملات الغذائية خلال السنوات الثلاث الماضية. آخر طلب، وفقًا لوثائق الشركة، كان بتاريخ فبراير/شباط 2024.وحتى الآن، تم تحديد خمس حالات وفاة لأشخاص تناولوا المكملات الغذائية. ويوجد 114 شخصًا آخر في المستشفيات. وهناك 680 شخصًا آخرين استشاروا طبيبًا أو يريدون الذهاب إلى المؤسسات الطبية بسبب تدهور حالتهم الصحية. ومعظمهم كانوا من الأشخاص الذين تناولوا المكمل الذي تم إصداره في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.ووفقا لممثلي الشركة، لم يتم تحديد السبب الدقيق بعد، ولكن هناك شكوك في أن العفن قد يكون هو السبب.وأعلنت الشركة سحب 8 مكملات غذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء، وتعتزم السلطات فحص نحو 7 آلاف مادة مضافة غذائية، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات هذه القضية. وقدرت التقديرات الأولية للشركة تكلفة الاستدعاء بنحو 1.8 مليار ين (11.8 مليون دولار). لكن، كما اعترفت الشركة خلال مؤتمر صحفي، أنه مع تحديد حالات جديدة، فإن هذا المبلغ سيرتفع بلا شك.وتبين أن التقارير الأولى عن حالات تدهور الصحة، بما في ذلك العلاج في المستشفى، بعد تناول مكملات من المفترض أنها تهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتي بدأت تصل إلى الشركة في يناير/كانون الثاني من هذا العام. في ذلك الوقت، لم تُعرف سوى ست حالات دخول إلى المستشفى، وكان أحد المرضى يحتاج إلى غسيل الكلى.وكشف تحليل المنتجات عن وجود مكونات "لم توفرها الشركة". وفي 22 مارس/آذار، أعلنت شركة "كوباياشي" للأدوية عن سحب جميع المنتجات التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء وطلبت من الشركات الشريكة الـ52 التي تزودها بالمكونات التوقف أيضًا عن بيع منتجاتها. وتقوم 173 شركة أخرى بشراء المواد الخام من شركة "كوباياشي" الدوائية. كما طُلب منهم تعليق إنتاج وبيع المنتجات التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء.لا تحتوي وثائق الشركة على أي توضيح حول المكونات "التي لم توفرها الشركة" الموجودة في المنتجات، وما الذي يمكن أن يسبب بالضبط تطور الأمراض لدى البشر.وأمرت سلطات أوساكا في السابق بسحب مليون عبوة من ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على الأرز الأحمر المخمر.

https://sputnikarabic.ae/20240327/اليابان-دخول-أكثر-من-100-شخص-المستشفى-بعد-تناول-مكملات-غذائية-1087431147.html

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