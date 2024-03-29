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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة
بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عبر تقنية فيديو: "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يتزايد باستمرار".وتابع بوتين: "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائمًا عن أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا هي الأهم بالنسبة لنا".وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية ودوما الدولة، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرغي إيفانوف.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-روسيا-دولة-متعددة-الأعراق-والأديان-ويجب-أن-يُعامل-الجميع-باحترام-1087442657.html
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روسيا, العالم

بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة

11:18 GMT 29.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عبر تقنية فيديو: "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يتزايد باستمرار".

وأضاف: "نحن ننطلق دائمًا من حقيقة أن هذه العلاقات يجب أن تُبنى على أساس المصالح المتبادلة، مع مراعاة مصالح بعضنا بعضا".

وتابع بوتين: "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائمًا عن أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا هي الأهم بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن مستوى العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع الدول المجاورة ينمو باستمرار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
بوتين: روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان ويجب معاملة الجميع باحترام
27 مارس, 23:36 GMT
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية ودوما الدولة، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرغي إيفانوف.
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