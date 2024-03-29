https://sputnikarabic.ae/20240329/بوتين-علاقات-روسيا-مع-الشركاء-يجب-أن-تكون-مبنية-على-المصالح-المشتركة-1087492135.html
بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة
بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:18+0000
2024-03-29T11:18+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عبر تقنية فيديو: "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يتزايد باستمرار".وتابع بوتين: "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائمًا عن أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا هي الأهم بالنسبة لنا".وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية ودوما الدولة، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرغي إيفانوف.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-روسيا-دولة-متعددة-الأعراق-والأديان-ويجب-أن-يُعامل-الجميع-باحترام-1087442657.html
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روسيا, العالم
بوتين: علاقات روسيا مع الشركاء يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عبر تقنية فيديو: "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يتزايد باستمرار".
وأضاف: "نحن ننطلق دائمًا من حقيقة أن هذه العلاقات يجب أن تُبنى على أساس المصالح المتبادلة، مع مراعاة مصالح بعضنا بعضا".
وتابع بوتين: "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائمًا عن أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا هي الأهم بالنسبة لنا".
وأشار إلى أن مستوى العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع الدول المجاورة ينمو باستمرار.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية ودوما الدولة، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرغي إيفانوف.