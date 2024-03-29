https://sputnikarabic.ae/20240329/بولندا-تستنفر-طائراتها-الحربية-بسبب-النشاط-الروسي-1087477309.html

بولندا تستنفر طائراتها الحربية بسبب "النشاط الروسي"

بولندا تستنفر طائراتها الحربية بسبب "النشاط الروسي"

سبوتنيك عربي

تم إرسال الطيران البولندي بسبب "نشاط" روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة في البلاد. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T07:58+0000

2024-03-29T07:58+0000

2024-03-29T07:58+0000

رصد عسكري

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وقالت القيادة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تعمل الطائرات البولندية والقوات المتحالفة معها في المجال الجوي البولندي، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستوى الضجيج، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. الليلة هناك نشاط مكثف للطيران البعيد المدى الروسي المرتبط بالهجمات الصاروخية على أهداف تقع على أراضي أوكرانيا".وأوضحت القيادة أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي ويراقبون الوضع.وفي الليل، تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في أوكرانيا. وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.وأوضحت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنه بعد الانفجارات، تضررت محطات توليد الكهرباء في وسط وغرب أوكرانيا.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.

https://sputnikarabic.ae/20240329/تقرير-دبابات-تشالنجر-التي-أرسلتها-بريطانيا-إلى-أوكرانيا-عديمة-الفائدة--1087475791.html

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رصد عسكري