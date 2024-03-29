https://sputnikarabic.ae/20240329/تقرير-دبابات-تشالنجر-التي-أرسلتها-بريطانيا-إلى-أوكرانيا-عديمة-الفائدة--1087475791.html
تقرير: دبابات "تشالنجر" التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا "عديمة الفائدة"
تقرير: دبابات "تشالنجر" التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا "عديمة الفائدة"
سبوتنيك عربي
وصفت مجلة أمريكية دبابات "تشالنجر 2" التي نقلتها بريطانيا إلى أوكرانيا، دون تزويدها بمجموعات الدروع الإضافية، بأنها "عديمة الفائدة". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T07:18+0000
2024-03-29T07:18+0000
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وقالت المجلة: "لم يتم منح أوكرانيا مجموعات الدروع، ربما لأنها كانت ستضيف عدة أطنان إلى الوزن الإجمالي، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل تشالنجر 2 الأوكرانية أقل قدرة على المناورة".وأوضحت المجلة أنه "في خضم القتال، عندما لا يكون سحبها ممكنًا دائمًا، فإن تشالنجر 2 العالقة ضعيفة، تحتاج إلى سحبها بواسطة مركبات تشالنجر أو مركبات هندسية أخرى".الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةوأشارت مجلة "فوربس" إلى أن "دبابات تشالنجر 2 ببساطة ليست مناسبة لأوكرانيا".في المجمل، زودت بريطانيا أوكرانيا بـ 14 دبابة "تشالنجر 2"، بعضها تم تدميره بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي بالفعل العشرات من دبابات "ليوبارد" الألمانية، وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا العديد من دبابات "إم1 أبرامز" الأمريكية.المخابرات المركزية الأمريكية: أوكرانيا سترضح للمفاوضات مع روسيا خلال عام دون دعمنا
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تقرير: دبابات "تشالنجر" التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا "عديمة الفائدة"
07:18 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 07:29 GMT 29.03.2024)
وصفت مجلة أمريكية دبابات "تشالنجر 2" التي نقلتها بريطانيا إلى أوكرانيا، دون تزويدها بمجموعات الدروع الإضافية، بأنها "عديمة الفائدة".
وقالت المجلة: "لم يتم منح أوكرانيا مجموعات الدروع، ربما لأنها كانت ستضيف عدة أطنان إلى الوزن الإجمالي، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل تشالنجر 2 الأوكرانية أقل قدرة على المناورة".
وأشارت إلى أن أوكرانيا استلمت الدبابات دون مجموعة من الدروع الإضافية، في حين أن الوزن الإضافي البالغ ثلاثة أطنان كان من شأنه أن يجعل المركبات المدرعة البريطانية أقل قدرة على الحركة على التربة الناعمة الأوكرانية الناعمة.
وأوضحت المجلة أنه "في خضم القتال، عندما لا يكون سحبها ممكنًا دائمًا، فإن تشالنجر 2 العالقة ضعيفة، تحتاج إلى سحبها بواسطة مركبات تشالنجر أو مركبات هندسية أخرى".
كما انتقدت المجلة مدفع الدبابة من عيار 120 ملم، الذي يتآكل ويصبح غير صالح للاستعمال بعد 500 طلقة.
وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن "دبابات تشالنجر 2 ببساطة ليست مناسبة لأوكرانيا".
في المجمل، زودت بريطانيا أوكرانيا بـ 14 دبابة "تشالنجر 2"، بعضها تم تدميره بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي بالفعل العشرات من دبابات "ليوبارد" الألمانية، وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا العديد من دبابات "إم1 أبرامز" الأمريكية.