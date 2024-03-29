https://sputnikarabic.ae/20240329/جهاز-تصوير-حراري-يلتقط-فيديو-لضربة-صاروخية-ضد-مدرعة-أوكرانية-1087496817.html
جهاز تصوير حراري يلتقط فيديو لضربة صاروخية ضد مدرعة أوكرانية
جهاز تصوير حراري يلتقط فيديو لضربة صاروخية ضد مدرعة أوكرانية
سبوتنيك عربي
دمر صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات عربة مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة الأوكرانية، وكانت المركبة الأوكرانية تتحرك على طول طريق ريفي بسرعة عالية في... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T13:26+0000
2024-03-29T13:26+0000
2024-03-29T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0a/1084845161_0:1:1677:944_1920x0_80_0_0_1217f71d32fdc021006e768acff4132a.jpg
وتم تسجيل حركتها باستخدام جهاز التصوير الحراري، حيث تم إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات باتجاه مركبة العدو فأصاب الجزء الأمامي. دمرت الضربة القوية مركبة "كوزاك" ذات العجلات، والتي لم يتبق منها سوى عدد قليل جدًا في القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه". ووفقا للصحيفة، فقد تم استخدام منظومة "كونكورس"،ليست أحدث منظومة مضادة للدبابات، ولكن قدراتها لا تزال تسمح لها بضرب ليس فقط المركبات المدرعة الخفيفة، ولكن أيضًا الدبابات القتالية الرئيسية، بما في ذلك الدبابات الأجنبية.كما يوجد تعديل برأس حربي ترادفي قادر على تحييد الحماية الديناميكية، والحد الأدنى لمدى التدمير 75 مترًا والحد الأقصى 4000 متر.
https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-عسكري-يتحدث-عن-قنبلة-الفيل-التي-لم-تستخدم-بعد-في-العملية-العسكرية-1087493426.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جهاز تصوير حراري يلتقط فيديو لضربة صاروخية ضد مدرعة أوكرانية
13:26 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 13:27 GMT 29.03.2024)
دمر صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات عربة مدرعة تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة الأوكرانية، وكانت المركبة الأوكرانية تتحرك على طول طريق ريفي بسرعة عالية في الظلام.
وتم تسجيل حركتها باستخدام جهاز التصوير الحراري، حيث تم إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات باتجاه مركبة العدو فأصاب الجزء الأمامي.
دمرت الضربة القوية مركبة "كوزاك" ذات العجلات، والتي لم يتبق منها سوى عدد قليل جدًا في القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
ووفقا للصحيفة
، فقد تم استخدام منظومة "كونكورس"،ليست أحدث منظومة مضادة للدبابات، ولكن قدراتها لا تزال تسمح لها بضرب ليس فقط المركبات المدرعة الخفيفة، ولكن أيضًا الدبابات القتالية الرئيسية، بما في ذلك الدبابات الأجنبية.
كما يوجد تعديل برأس حربي ترادفي قادر على تحييد الحماية الديناميكية، والحد الأدنى لمدى التدمير 75 مترًا والحد الأقصى 4000 متر.