خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-عسكري-يتحدث-عن-قنبلة-الفيل-التي-لم-تستخدم-بعد-في-العملية-العسكرية-1087493426.html
خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية
خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
علق الخبير العسكري، ألكسندر سلادكوف، على الأخبار التي تفيد بأن روسيا استأنفت الإنتاج الضخم لقنبلة "فاب-3000"، مذكرا بالقنبلة الجوية الأكثر قوة "فاب-9000"... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:58+0000
2024-03-29T11:58+0000
رصد عسكري
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وقال الخبير: "ولكن مهلا، هناك أيضا "الفيل" (فاب-9000)، استخدمتها القوات السوفيتية بشكل كبير في أفغانستان. ولا شيء يمنع من استخدامها في منطقة العملية الخاصة"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".ولاحظ أن بعض الخبراء يعتقدون أن قوة"فاب-9000" كبيرة جدا، ولا يُنصح باستخدامها أثناء العملية الخاصة، وأشارت قناة "روسكي إنجنير" على "تلغرام" أنه يمكن استخدام "فاب-9000" لأغراض فردية. ولهذا سيكون من الضروري استخدام قاذفات استراتيجية قادرة على حمل ما لا يزيد عن قنبلة واحدة على متنها.تم تطوير "فاب-9000" في أواخر الخمسينيات. وتعتبر أقوى قنبلة غير نووية في خدمة الاتحاد السوفييتي، وبعد ذلك في روسيا، حيث يحتوي الرأس الحربي على 4297 كغ من مادة "تي إن تي".صُممت "الفيل" لتدمير الهياكل الصناعية ومباني المصانع والسفن في المواقف. يتم حمل القذيفة بواسطة قاذفات القنابل "تو-16" و"نو-22" و"تو-95".
https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-توثق-بالفيديو-الهيكل-الداخلي-لصاروخ-ستورم-شادو-الأنجلو-فرنسي-1087476238.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية

11:58 GMT 29.03.2024
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
علق الخبير العسكري، ألكسندر سلادكوف، على الأخبار التي تفيد بأن روسيا استأنفت الإنتاج الضخم لقنبلة "فاب-3000"، مذكرا بالقنبلة الجوية الأكثر قوة "فاب-9000" الملقبة بـ"الفيل".
وقال الخبير: "ولكن مهلا، هناك أيضا "الفيل" (فاب-9000)، استخدمتها القوات السوفيتية بشكل كبير في أفغانستان. ولا شيء يمنع من استخدامها في منطقة العملية الخاصة"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
الخبراء الروس يعرضون لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز ستورم شادو، وقام مراسلو سبوتنيك بتصوير عملية تفكيك القذيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
07:37 GMT
ولاحظ أن بعض الخبراء يعتقدون أن قوة"فاب-9000" كبيرة جدا، ولا يُنصح باستخدامها أثناء العملية الخاصة، وأشارت قناة "روسكي إنجنير" على "تلغرام" أنه يمكن استخدام "فاب-9000" لأغراض فردية. ولهذا سيكون من الضروري استخدام قاذفات استراتيجية قادرة على حمل ما لا يزيد عن قنبلة واحدة على متنها.
تم تطوير "فاب-9000" في أواخر الخمسينيات. وتعتبر أقوى قنبلة غير نووية في خدمة الاتحاد السوفييتي، وبعد ذلك في روسيا، حيث يحتوي الرأس الحربي على 4297 كغ من مادة "تي إن تي".
صُممت "الفيل" لتدمير الهياكل الصناعية ومباني المصانع والسفن في المواقف. يتم حمل القذيفة بواسطة قاذفات القنابل "تو-16" و"نو-22" و"تو-95".
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:41 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة..فيديو وصور05:42 GMT
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