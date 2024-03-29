https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-عسكري-يتحدث-عن-قنبلة-الفيل-التي-لم-تستخدم-بعد-في-العملية-العسكرية-1087493426.html
خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية
خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
علق الخبير العسكري، ألكسندر سلادكوف، على الأخبار التي تفيد بأن روسيا استأنفت الإنتاج الضخم لقنبلة "فاب-3000"، مذكرا بالقنبلة الجوية الأكثر قوة "فاب-9000"... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:58+0000
2024-03-29T11:58+0000
2024-03-29T11:58+0000
رصد عسكري
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وقال الخبير: "ولكن مهلا، هناك أيضا "الفيل" (فاب-9000)، استخدمتها القوات السوفيتية بشكل كبير في أفغانستان. ولا شيء يمنع من استخدامها في منطقة العملية الخاصة"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".ولاحظ أن بعض الخبراء يعتقدون أن قوة"فاب-9000" كبيرة جدا، ولا يُنصح باستخدامها أثناء العملية الخاصة، وأشارت قناة "روسكي إنجنير" على "تلغرام" أنه يمكن استخدام "فاب-9000" لأغراض فردية. ولهذا سيكون من الضروري استخدام قاذفات استراتيجية قادرة على حمل ما لا يزيد عن قنبلة واحدة على متنها.تم تطوير "فاب-9000" في أواخر الخمسينيات. وتعتبر أقوى قنبلة غير نووية في خدمة الاتحاد السوفييتي، وبعد ذلك في روسيا، حيث يحتوي الرأس الحربي على 4297 كغ من مادة "تي إن تي".صُممت "الفيل" لتدمير الهياكل الصناعية ومباني المصانع والسفن في المواقف. يتم حمل القذيفة بواسطة قاذفات القنابل "تو-16" و"نو-22" و"تو-95".
https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-توثق-بالفيديو-الهيكل-الداخلي-لصاروخ-ستورم-شادو-الأنجلو-فرنسي-1087476238.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير عسكري يتحدث عن قنبلة "الفيل" التي لم تستخدم بعد في العملية العسكرية
علق الخبير العسكري، ألكسندر سلادكوف، على الأخبار التي تفيد بأن روسيا استأنفت الإنتاج الضخم لقنبلة "فاب-3000"، مذكرا بالقنبلة الجوية الأكثر قوة "فاب-9000" الملقبة بـ"الفيل".
وقال الخبير: "ولكن مهلا، هناك أيضا "الفيل" (فاب-9000)، استخدمتها القوات السوفيتية بشكل كبير في أفغانستان. ولا شيء يمنع من استخدامها في منطقة العملية الخاصة"، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
ولاحظ أن بعض الخبراء يعتقدون أن قوة"فاب-9000" كبيرة جدا، ولا يُنصح باستخدامها أثناء العملية الخاصة، وأشارت قناة "روسكي إنجنير" على "تلغرام" أنه يمكن استخدام "فاب-9000" لأغراض فردية. ولهذا سيكون من الضروري استخدام قاذفات استراتيجية قادرة على حمل ما لا يزيد عن قنبلة واحدة على متنها.
تم تطوير "فاب-9000" في أواخر الخمسينيات. وتعتبر أقوى قنبلة غير نووية في خدمة الاتحاد السوفييتي، وبعد ذلك في روسيا، حيث يحتوي الرأس الحربي على 4297 كغ من مادة "تي إن تي".
صُممت "الفيل" لتدمير الهياكل الصناعية ومباني المصانع والسفن في المواقف. يتم حمل القذيفة بواسطة قاذفات القنابل "تو-16" و"نو-22" و"تو-95".