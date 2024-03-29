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https://sputnikarabic.ae/20240329/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087473558.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي، وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T02:51+0000
2024-03-29T02:51+0000
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الجمعة، أن مقاتليه "قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي موقع ‏السماقة، وموقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".ولفت إلى أن عناصر حزب الله قصفوا "في القطاع الغربي من جنوب لبنان مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما قصفوا مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية، وقصفوا مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا، وقصفوا تجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، واستهدفوا آليات ‏الجيش الإسرائيلي عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها وثّقت ضمن 22 شكوى ضد إسرائيل قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ولقرار المجلس 1701، ولفتت إلى أن الشكاوى تضمنت ردودا على اتهامات إسرائيلية للبنان بخرق القرار.وقالت الوزارة، في بيان: "أودعنا لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخاً من الرسائل والشكاوى البالغ عددها 22 ضد إسرائيل والموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".وأوضح البيان أن "لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 [قرار مجلس الأمن الصادر عام 2006 والمتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي]، وحث أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. كما تضمنت أيضا بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701".ولفت إلى أن" لبنان طرح في رسائله إلى مجلس الأمن الدولي خارطة طريق، وتصوراً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن 1701".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرق لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-وإصابة-عسكريين-ومدنيين-في-هجوم-إسرائيلي-جوي-على-ريف-حلب-1087473118.html
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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية

02:51 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / STRقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / STR
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أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي، وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الجمعة، أن مقاتليه "قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي موقع ‏السماقة، وموقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".
ولفت إلى أن عناصر حزب الله قصفوا "في القطاع الغربي من جنوب لبنان مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما قصفوا مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية، وقصفوا مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا، وقصفوا تجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، واستهدفوا آليات ‏الجيش الإسرائيلي عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات" الوزاني، حمامص، كفر حمام، وفي القطاع الغربي قصف بلدات طير حرفا، الضهيرة، زبقين، علما الشعب، الناقورة، مجدلزون، وادي حامول".
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها وثّقت ضمن 22 شكوى ضد إسرائيل قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ولقرار المجلس 1701، ولفتت إلى أن الشكاوى تضمنت ردودا على اتهامات إسرائيلية للبنان بخرق القرار.
وقالت الوزارة، في بيان: "أودعنا لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخاً من الرسائل والشكاوى البالغ عددها 22 ضد إسرائيل والموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
وأوضح البيان أن "لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 [قرار مجلس الأمن الصادر عام 2006 والمتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي]، وحث أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. كما تضمنت أيضا بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701".
ولفت إلى أن" لبنان طرح في رسائله إلى مجلس الأمن الدولي خارطة طريق، وتصوراً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن 1701".
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وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرق لبنان.
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