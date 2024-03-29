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09:16 GMT
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09:46 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-وإصابة-عسكريين-ومدنيين-في-هجوم-إسرائيلي-جوي-على-ريف-حلب-1087473118.html
مقتل وإصابة عسكريين ومدنيين في هجوم إسرائيلي جوي على ريف حلب
مقتل وإصابة عسكريين ومدنيين في هجوم إسرائيلي جوي على ريف حلب
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T01:33+0000
2024-03-29T01:33+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
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وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
https://sputnikarabic.ae/20240328/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-عنيفة-في-محيط-مدينة-حلب-شمال-سوريا--عاجل-1087472873.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي

مقتل وإصابة عسكريين ومدنيين في هجوم إسرائيلي جوي على ريف حلب

01:33 GMT 29.03.2024
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . ALI HASHEM
تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.
وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

وأضاف أن "العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .
ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب
أمس, 23:35 GMT
يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
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