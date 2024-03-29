https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-بريطاني-تسيركون-الروسي-فرط-الصوتي-قادر-على-اختراق-دفاعات-الناتو-1087495203.html

خبير بريطاني: "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على اختراق دفاعات الناتو

خبير بريطاني: "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على اختراق دفاعات الناتو

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن الصاروخ البحري الروسي "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اختراق دفاعات الناتو. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T12:39+0000

2024-03-29T12:39+0000

2024-03-29T12:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف في مدونته على موقع يوتيوب، أن "الروس استخدموا صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ضد كييف، وتدرك دول الناتو أن هذه الصواريخ لديها المدى اللازم وقادرة على اختراق دفاعاتها من أجل ضرب أهداف في عمق رومانيا وبولندا الآن".وبحسب الخبير، لا أحد يأخذ على محمل الجد تصريحات نظام كييف بأن الأوكرانيين قادرون على اعتراض هذه الصواريخ بنجاح. وأضاف أيضًا أنه لا التحالف ولا القوات المسلحة الأوكرانية يمتلكان القدرات التي تسمح لهما بمراقبة إطلاق "تسيركون".وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، أن كييف بحاجة إلى الحصول على (5-7) أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف أن أوكرانيا قد تخسر الصراع إذا لم تتلق مساعدة من واشنطن، حيث لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي مدفعية تقريبًا، وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي كبير.وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري