https://sputnikarabic.ae/20240329/مستشار-الرئيس-الأوكراني-آمل-أن-تساعد-موهبة-الثرثرة-لدى-زيلينسكي-في-إقناع-ترامب-بدعمنا-1087493887.html

مستشار الرئيس الأوكراني: آمل أن تساعد "موهبة الثرثرة" لدى زيلينسكي في إقناع ترامب بدعمنا

مستشار الرئيس الأوكراني: آمل أن تساعد "موهبة الثرثرة" لدى زيلينسكي في إقناع ترامب بدعمنا

سبوتنيك عربي

أعرب مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، عن أمله في أن تساعد "هدية الثرثرة" التي قدمها زيلينسكي في إقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T12:07+0000

2024-03-29T12:07+0000

2024-03-29T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكما ذكر بودولياك في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو، فإن هناك "منفعة تجارية" واضحة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.كما أعرب عن رأي مفاده أن الاستثمارات في أوكرانيا "هي استثمارات في سمعة أمريكا، وفي هيمنتها، وفي حقها في وضع القواعد العالمية وضمان عدم انتهاكها”.ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، أن كييف بحاجة إلى الحصول على (5-7) أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الرئيس في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "ستقوم خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المنصات الصناعية في أوكرانيا".وأضاف أن أوكرانيا قد تخسر الصراع إذا لم تتلق مساعدة من واشنطن، حيث لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي مدفعية تقريبًا، وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي كبير.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240329/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-محطة-رادار-إس-300-على-جبهة-مقاطعة-خيرسون--1087493284.html

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