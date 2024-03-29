رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة

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اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
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البرنامج المسائي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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مرايا العلوم
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https://sputnikarabic.ae/20240329/رومانيا-العثور-على-حطام-قد-يكون-شظايا-لطائرة-مسيرة-مجهولة-1087480488.html
رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة
رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الرومانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم اكتشاف حطام يعتقد أنه شظايا طائرة مسيرة في قرية إنسولا ماري على ضفاف نهر الدانوب. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:52+0000
2024-03-29T09:52+0000
رصد عسكري
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: "في مساء يوم 28 مارس 2024، تم اكتشاف شظايا يرجح أنها من طائرة مسيرة (درون) على أرض زراعية في قرية إنسولا ماري في مقاطعة برايلا".ويجري مسؤولو الوزارة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الهياكل المتخصصة للدفاع الوطني والنظام العام وأنظمة الأمن الوطني، تحقيقا في الحادث. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان هذا بالفعل حطام طائرة مسيرة.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الرومانية أنه تم العثور على شظايا طائرات مسيرة مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا. تم نقل المعلومات حول هذا الأمر إلى حلفاء رومانيا. صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الحلف ليس لديه معلومات حول "هجوم متعمد من روسيا" على خلفية حادث الطائرة المسيرة. أرسلت وزارة الخارجية الرومانية عدة مرات مذكرة احتجاج إلى السفارة الروسية في بوخارست، بما في ذلك بسبب انتهاك المجال الجوي الروماني.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240329/بولندا-تستنفر-طائراتها-الحربية-بسبب-النشاط-الروسي-1087477309.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة

09:52 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الرومانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم اكتشاف حطام يعتقد أنه شظايا طائرة مسيرة في قرية إنسولا ماري على ضفاف نهر الدانوب.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: "في مساء يوم 28 مارس 2024، تم اكتشاف شظايا يرجح أنها من طائرة مسيرة (درون) على أرض زراعية في قرية إنسولا ماري في مقاطعة برايلا".
ويجري مسؤولو الوزارة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الهياكل المتخصصة للدفاع الوطني والنظام العام وأنظمة الأمن الوطني، تحقيقا في الحادث. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان هذا بالفعل حطام طائرة مسيرة.
مقاتلات بولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
بولندا تستنفر طائراتها الحربية بسبب "النشاط الروسي"
07:58 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الرومانية أنه تم العثور على شظايا طائرات مسيرة مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا. تم نقل المعلومات حول هذا الأمر إلى حلفاء رومانيا. صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الحلف ليس لديه معلومات حول "هجوم متعمد من روسيا" على خلفية حادث الطائرة المسيرة. أرسلت وزارة الخارجية الرومانية عدة مرات مذكرة احتجاج إلى السفارة الروسية في بوخارست، بما في ذلك بسبب انتهاك المجال الجوي الروماني.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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