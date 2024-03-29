https://sputnikarabic.ae/20240329/رومانيا-العثور-على-حطام-قد-يكون-شظايا-لطائرة-مسيرة-مجهولة-1087480488.html

رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة

رومانيا... العثور على حطام قد يكون شظايا لطائرة مسيرة مجهولة

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الرومانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم اكتشاف حطام يعتقد أنه شظايا طائرة مسيرة في قرية إنسولا ماري على ضفاف نهر الدانوب. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T09:52+0000

2024-03-29T09:52+0000

2024-03-29T09:52+0000

رصد عسكري

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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: "في مساء يوم 28 مارس 2024، تم اكتشاف شظايا يرجح أنها من طائرة مسيرة (درون) على أرض زراعية في قرية إنسولا ماري في مقاطعة برايلا".ويجري مسؤولو الوزارة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الهياكل المتخصصة للدفاع الوطني والنظام العام وأنظمة الأمن الوطني، تحقيقا في الحادث. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان هذا بالفعل حطام طائرة مسيرة.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الرومانية أنه تم العثور على شظايا طائرات مسيرة مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا. تم نقل المعلومات حول هذا الأمر إلى حلفاء رومانيا. صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الحلف ليس لديه معلومات حول "هجوم متعمد من روسيا" على خلفية حادث الطائرة المسيرة. أرسلت وزارة الخارجية الرومانية عدة مرات مذكرة احتجاج إلى السفارة الروسية في بوخارست، بما في ذلك بسبب انتهاك المجال الجوي الروماني.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

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