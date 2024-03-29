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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتراجع باستمرار إذا لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف المساعدة... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T20:47+0000
2024-03-29T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف زيلينسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة أمريكية، أنه "إذا لم يكن هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أنه لن يكون لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا معدات تشويش إلكترونية، ولا قذائف مدفعية 155 ملم، وهذا يعني أننا سنعود، نتراجع، خطوة بخطوة، خطوات صغيرة".وأكد زيلينسكي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "أوكرانيا تعاني من نقص في أنظمة الدفاع الجوي، وبدون دعم الكونغرس، سيكون لدينا نقص كبير في الصواريخ، ونحن نبني أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بنا، لكن هذا ليس كافيا".وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، أن كييف بحاجة إلى الحصول على (5-7) أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الرئيس في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "ستقوم خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المنصات الصناعية في أوكرانيا".وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
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روسيا
روسيا

زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة

20:47 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتراجع باستمرار إذا لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف المساعدة اللازمة.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة أمريكية، أنه "إذا لم يكن هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أنه لن يكون لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا معدات تشويش إلكترونية، ولا قذائف مدفعية 155 ملم، وهذا يعني أننا سنعود، نتراجع، خطوة بخطوة، خطوات صغيرة".
وأكد زيلينسكي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "أوكرانيا تعاني من نقص في أنظمة الدفاع الجوي، وبدون دعم الكونغرس، سيكون لدينا نقص كبير في الصواريخ، ونحن نبني أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بنا، لكن هذا ليس كافيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، أن كييف بحاجة إلى الحصول على (5-7) أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
18:23 GMT
وأضاف الرئيس في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "ستقوم خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المنصات الصناعية في أوكرانيا".
وأضاف أن أوكرانيا قد تخسر الصراع إذا لم تتلق مساعدة من واشنطن، حيث لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي مدفعية تقريبًا، وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي كبير.
وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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