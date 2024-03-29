https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أعترف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T23:00+0000
2024-03-29T23:00+0000
2024-03-29T23:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بيات، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، بوقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت أوكرانيا إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة. محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.هذا، ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية. من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
أعترف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا
.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".
وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بيات، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، بوقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت أوكرانيا إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة. محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
هذا، ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية. من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.