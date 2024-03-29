زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
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6 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
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150 د
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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27 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أعترف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T23:00+0000
2024-03-29T23:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بيات، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، بوقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت أوكرانيا إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة. محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.هذا، ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية. من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية

زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية

23:00 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أعترف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".
وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بيات، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة
20:47 GMT
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، بوقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت أوكرانيا إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة. محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
هذا، ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية. من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
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