https://sputnikarabic.ae/20240329/شركة-أوكرإنرغو-الأوكرانية-تعلن-تضرر-محطات-الطاقة-الحرارية-والكهرومائية-إثر-الانفجارات-1087479369.html
شركة "أوكرإنرغو" الأوكرانية تعلن تضرر محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية إثر الانفجارات
شركة "أوكرإنرغو" الأوكرانية تعلن تضرر محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية إثر الانفجارات
سبوتنيك عربي
أفادت شركة الطاقة الوطنية "أوكرإنرغو" عبر قناتها على "تلغرام"، أن محطات الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا تضررت بعد الانفجارات. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:16+0000
2024-03-29T09:16+0000
2024-03-29T09:16+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101650/30/1016503023_0:246:4744:2915_1920x0_80_0_0_fb39f6d23e112cbb370f10d23f4dde11.jpg
وقالت "أوكرإنرغو": "خلال الهجوم المشترك، تعرضت منشآت الطاقة للقصف مرة أخرى. وتضررت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية".ووفقا للشركة، فقد تم انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويسري في مقاطعة خاركوف جدول إمدادات الكهرباء.وفي الليل، تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في أوكرانيا. وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/بولندا-تستنفر-طائراتها-الحربية-بسبب-النشاط-الروسي-1087477309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101650/30/1016503023_266:0:4479:3160_1920x0_80_0_0_37b92a7d00cd97e51ca3c4d9cfa187d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة "أوكرإنرغو" الأوكرانية تعلن تضرر محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية إثر الانفجارات
أفادت شركة الطاقة الوطنية "أوكرإنرغو" عبر قناتها على "تلغرام"، أن محطات الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا تضررت بعد الانفجارات.
وقالت "أوكرإنرغو": "خلال الهجوم المشترك، تعرضت منشآت الطاقة للقصف مرة أخرى. وتضررت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية".
ووفقا للشركة، فقد تم انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويسري في مقاطعة خاركوف جدول إمدادات الكهرباء.
وفي الليل، تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في أوكرانيا. وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.