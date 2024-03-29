علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
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انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، تصريحات جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال علاء مبارك: "تصريح صادم واستفزازي، يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وهو بعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية فكرة سيئة وأن الجسر في غزة فرصة استثمارية!".
وتابع مبارك على "تويتر": "تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح".
وأضاف: "خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".
وقال مبارك: "انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح ووصفه بأنه "حديث بغيض لأبعد من الخيال وتطهيرعرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك ٣١ ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".
اقترح كوشنر إجلاء الفلسطينيين النازحين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل أو إلى مصر.
تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمى وعادل يضمن الأمن و السلام والاستقرار للمنطقة ، كلام للمراهق السياسى عندما تحدث ان فكرة إقامة دولة فلسطينية هى فكرة سيئة و ان الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية ! تصريحات خسيسة جاءت في… https://t.co/tZE8Ne1s3g— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 27, 2024
واعتبر كوشنر في تصريحات خلال ندوة في جامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس/آذار الجاري، ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيّمة للغاية".
وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، موضحًا أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.