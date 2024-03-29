علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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1 د
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4 د
On air
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3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"
علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"
سبوتنيك عربي
انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، تصريحات جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T08:52+0000
2024-03-29T08:52+0000
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وقال علاء مبارك: "تصريح صادم واستفزازي، يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وهو بعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية فكرة سيئة وأن الجسر في غزة فرصة استثمارية!".وأضاف: "خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".وقال مبارك: "انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح ووصفه بأنه "حديث بغيض لأبعد من الخيال وتطهيرعرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك ٣١ ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".اقترح كوشنر إجلاء الفلسطينيين النازحين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل أو إلى مصر.واعتبر كوشنر في تصريحات خلال ندوة في جامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس/آذار الجاري، ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيّمة للغاية".وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، موضحًا أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20240329/استطلاع-رأي-45-من-الإسرائيليين-يرون-غانتس-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-مقابل-38-لنتنياهو-1087478118.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, مصر, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, مصر, إسرائيل

علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"

08:52 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
تابعنا عبر
انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، تصريحات جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال علاء مبارك: "تصريح صادم واستفزازي، يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وهو بعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية فكرة سيئة وأن الجسر في غزة فرصة استثمارية!".

وتابع مبارك على "تويتر": "تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح".

وأضاف: "خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
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08:36 GMT
وقال مبارك: "انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح ووصفه بأنه "حديث بغيض لأبعد من الخيال وتطهيرعرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك ٣١ ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".
اقترح كوشنر إجلاء الفلسطينيين النازحين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل أو إلى مصر.
واعتبر كوشنر في تصريحات خلال ندوة في جامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس/آذار الجاري، ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيّمة للغاية".
وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، موضحًا أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.
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