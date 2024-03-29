https://sputnikarabic.ae/20240329/علاء-مبارك-لصهر-ترامب-فاكر-مصر-أرض-أبوه-1087478391.html

علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"

علاء مبارك لصهر ترامب: "فاكر مصر أرض أبوه"

سبوتنيك عربي

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، تصريحات جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T08:52+0000

2024-03-29T08:52+0000

2024-03-29T08:52+0000

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وقال علاء مبارك: "تصريح صادم واستفزازي، يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وهو بعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية فكرة سيئة وأن الجسر في غزة فرصة استثمارية!".وأضاف: "خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".وقال مبارك: "انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح ووصفه بأنه "حديث بغيض لأبعد من الخيال وتطهيرعرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك ٣١ ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".اقترح كوشنر إجلاء الفلسطينيين النازحين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل أو إلى مصر.واعتبر كوشنر في تصريحات خلال ندوة في جامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس/آذار الجاري، ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيّمة للغاية".وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، موضحًا أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

https://sputnikarabic.ae/20240329/استطلاع-رأي-45-من-الإسرائيليين-يرون-غانتس-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-مقابل-38-لنتنياهو-1087478118.html

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