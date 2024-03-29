https://sputnikarabic.ae/20240329/استطلاع-رأي-45-من-الإسرائيليين-يرون-غانتس-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-مقابل-38-لنتنياهو-1087478118.html

استطلاع: 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% لنتنياهو

استطلاع: 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% لنتنياهو

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقدم بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على غزة، مقارنة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T08:36+0000

2024-03-29T08:36+0000

2024-03-29T08:39+0000

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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه في آخر استطلاعات الرأي في البلاد، صوَّت أكثر من 45% من الإسرائيليين لبيني غانتس، باعتباره الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% فقط يفضلون نتنياهو.وأوضح الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس لا يزال يمتلك القوة السياسية الأولى في البلاد، وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات تجري في الوقت الراهن.وأشار إلى أن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو سيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا فقط لو جرت الانتخابات اليوم.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس