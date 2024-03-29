علماء آثار يكتشفون "كبسولة زمنية" عمرها 50 ألف عام في أستراليا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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1 د
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4 د
On air
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3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240329/علماء-آثار-يكتشفون-كبسولة-زمنية-عمرها-50-ألف-عام-في-أستراليا-1087494643.html
علماء آثار يكتشفون "كبسولة زمنية" عمرها 50 ألف عام في أستراليا
علماء آثار يكتشفون "كبسولة زمنية" عمرها 50 ألف عام في أستراليا
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق من الباحثين بقيادة بيتر ويث آثار وجود بشري في جزيرة بارو الأسترالية، في سجل أثري يعود تاريخه إلى 50 ألف عام. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T12:25+0000
2024-03-29T12:25+0000
مجتمع
علوم
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ويرجع ذلك إلى أنه قبل حوالي 24-19 ألف سنة، خلال العصر الجليدي، كانت الجزيرة معزولة عن البر الرئيسي بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد ذوبان الأنهار الجليدية، وتشكل عليها نوع من "الكبسولة الزمنية"، ما يسمح لدراسة التغيرات في حياة الناس القدماء.وتم العثور على ملجأ به آثار حياة بشرية، وفي كهف "بودي" الواقع داخل صخرة، وتمكن العلماء حدد أيضًا من تحديد كيفية تغير النظام الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في الجزيرة بمرور الوقت بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، إذ بدأوا في تناول المزيد من المحار وسرطان البحر والسلاحف والأسماك.بالإضافة إلى ذلك، بدأ السكان الأصليون في استخدام الأدوات المصنوعة من صدفات الرخويات والحجر الجيري في كثير من الأحيان.وفقًا لعلماء الآثار، فمن المرجح أن المعدات الحجرية تم الحفاظ عليها واستخدامها لطحن البذور، والعمل مع الأخشاب، ومعالجة الجلود والألياف النباتية، وفقًا لتقارير مجلة "كونفيرسيتشين".
https://sputnikarabic.ae/20240326/علماء-يتوصلون-إلى-العلاقة-بين-المال-وشيخوخة-الإنسان-1087403671.html
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علوم
علوم

علماء آثار يكتشفون "كبسولة زمنية" عمرها 50 ألف عام في أستراليا

12:25 GMT 29.03.2024
© Photo / unsplash/Emmanuel Cassarعلماء آثار
علماء آثار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Photo / unsplash/Emmanuel Cassar
تابعنا عبر
اكتشف فريق من الباحثين بقيادة بيتر ويث آثار وجود بشري في جزيرة بارو الأسترالية، في سجل أثري يعود تاريخه إلى 50 ألف عام.
ويرجع ذلك إلى أنه قبل حوالي 24-19 ألف سنة، خلال العصر الجليدي، كانت الجزيرة معزولة عن البر الرئيسي بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد ذوبان الأنهار الجليدية، وتشكل عليها نوع من "الكبسولة الزمنية"، ما يسمح لدراسة التغيرات في حياة الناس القدماء.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
مجتمع
علماء يتوصلون إلى العلاقة بين "المال" وشيخوخة الإنسان
26 مارس, 13:59 GMT
وتم العثور على ملجأ به آثار حياة بشرية، وفي كهف "بودي" الواقع داخل صخرة، وتمكن العلماء حدد أيضًا من تحديد كيفية تغير النظام الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في الجزيرة بمرور الوقت بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، إذ بدأوا في تناول المزيد من المحار وسرطان البحر والسلاحف والأسماك.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ السكان الأصليون في استخدام الأدوات المصنوعة من صدفات الرخويات والحجر الجيري في كثير من الأحيان.
وفقًا لعلماء الآثار، فمن المرجح أن المعدات الحجرية تم الحفاظ عليها واستخدامها لطحن البذور، والعمل مع الأخشاب، ومعالجة الجلود والألياف النباتية، وفقًا لتقارير مجلة "كونفيرسيتشين".
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