https://sputnikarabic.ae/20240329/مسؤول-في-حزب-الشعب-الفلسطيني-لـسبوتنيك-القلق-الأمريكي-يمنع-اجتياح-رفح-1087498363.html

مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني لـ"سبوتنيك": القلق الأمريكي يمنع اجتياح رفح

مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني لـ"سبوتنيك": القلق الأمريكي يمنع اجتياح رفح

سبوتنيك عربي

يرى منسق العلاقات الدولية في حزب الشعب الفلسطيني، الدكتور عقل تقز، أن ما يجري في غزة هو مخطط مشترك بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T14:06+0000

2024-03-29T14:06+0000

2024-03-29T14:06+0000

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وقال تقز إن "كل هذه الخلافات لا تتعدى كونها تكتيكية. ومنذ اليوم الأول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني شاركت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بالحرب على غزة، عبر زيارات موفدها إلى تل أبيب و حضورهم اجتماعات مجلس الحرب لتنسيق العمليات، على عكس ما تدعي أنها كانت حريصة على سلامة المدنيين".وأضاف في حديث لـ "راديو سبوتنيك" أن "مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من القرار الإسرائيلي بغزو رفح هو "مناورة سياسية" فقط، متسائلاً: "هل يعقل أن تحرص على المدنيين في رفح وهي من شاركت في ذبحهم في غزة؟".وأوضح تقز أن إجلاء المدنيين من رفح غير منطقي إذ يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف، ويأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، مستذكراً الرفض الإسرائيلي لعودة النازحين من جنوب غزة إلى شمالها، إضافة إلى التدمير الممنهج للقطاع وتحويله إلى أراضي غير قابلة للحياة.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشارك في هذا المخطط عبر إمداد الجيش الإسرائيلي بالسلاح طمعاً بالثروات الطبيعية لشاطئ غزة.وعن الدور المصري في هذا الإطار، كشف تقز أن القاهرة تتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة والدول الغربية ودول الخليج، في ظل وضعها الاقتصادي السيء الذي يمنعها من اتخاذ خطوات جدية في ملف رفح، شرط أن لا يعرّض أمنها القومي للخطر.ومن جهة الأردن، فإن السلطات تخشى من أن تخرج الأمور عن السيطرة، لذلك تلعب عمان دوراً ضاغطاً على واشنطن وتل أبيب لإعادة النظر في اجتياح رفح.

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