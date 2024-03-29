https://sputnikarabic.ae/20240329/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-محطة-رادار-إس-300-على-جبهة-مقاطعة-خيرسون--1087493284.html
سلاح الجو الروسي يدمر محطة رادار "إس-300" على جبهة مقاطعة خيرسون
سلاح الجو الروسي يدمر محطة رادار "إس-300" على جبهة مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي دمر محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" على جبهة مقاطعة خيرسون. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:51+0000
2024-03-29T11:51+0000
2024-03-29T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه خيرسون، قامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بإطلاق النار على تشكيلات اللواءين الميكانيكيين "65" و"118" واللواء 35 مشاة البحرية وكذلك اللواء "121" في مناطق رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، وزولوتايا بالكا وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو70 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين.وبلغت خسائر العدو يوميًا نحو 90 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الروسية-تهاجم-منشآت-الطاقة-والدفاع-الجوي-الأوكرانية-1087492698.html
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روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يدمر محطة رادار "إس-300" على جبهة مقاطعة خيرسون
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي دمر محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" على جبهة مقاطعة خيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه خيرسون، قامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بإطلاق النار على تشكيلات اللواءين الميكانيكيين "65" و"118" واللواء 35 مشاة البحرية وكذلك اللواء "121" في مناطق رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، وزولوتايا بالكا وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو70 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين.
وعلى جبهة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين مواقعها وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات لواء المشاة الآلي رقم "58" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءي الدفاع العسكري 102 و128 في مناطق مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وماكاروفكا وأوروزاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو يوميًا نحو 90 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.