موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240329/موسكو-عدم-وجود-رد-فعل-من-مجلس-أوروبا-على-هجوم-كروكوس-وصمة-عار-1087474974.html
موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار
موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عدم وجود رد فعل من قيادة المجلس الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" هو عار على... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T06:00+0000
2024-03-29T06:00+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087279564_0:105:2004:1232_1920x0_80_0_0_a1092bc4eae669165edaabc2d431b6be.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك":"إنها صفحة أخرى مخزية في تاريخ منظمة تحاول عبثاً أن تطلق على نفسها اسم "ضمير أوروبا" وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية".وأشارت إلى أن روسيا لا تحتاج إلى مساعدة من مجلس أوروبا، الذي انفصلت عنه البلاد منذ أكثر من عامين بمبادرة منها (15 مارس/ آذار 2022).لجنة التحقيق الروسية: التحقيق أكد أن مرتكبي هجوم "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة من أوكرانياوأوضحت: "وسط التضامن الذي أبداه المجتمع الدولي، لاحظنا اللامبالاة الواضحة لقادة مجلس أوروبا".ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما أودى بحياة 140 شخصا.البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسياوأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240328/مسؤول-تركي-يكشف-تورط-المخابرات-الأجنبية-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087458295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087279564_112:0:1893:1336_1920x0_80_0_0_fe06acffdbd19a01eee858e3dbdf1c0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار

06:00 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAرجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك
رجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عدم وجود رد فعل من قيادة المجلس الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" هو عار على المنظمة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك":"إنها صفحة أخرى مخزية في تاريخ منظمة تحاول عبثاً أن تطلق على نفسها اسم "ضمير أوروبا" وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية".

وأضافت: "وهذا الخط من ستراسبورغ يؤكد مرة أخرى على عمق وتدهور مجلس أوروبا اليوم، الغارق في النفاق السياسي والمعايير المزدوجة".

وأشارت إلى أن روسيا لا تحتاج إلى مساعدة من مجلس أوروبا، الذي انفصلت عنه البلاد منذ أكثر من عامين بمبادرة منها (15 مارس/ آذار 2022).
لجنة التحقيق الروسية: التحقيق أكد أن مرتكبي هجوم "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة من أوكرانيا

ووفقا لزاخاروفا فإن "عدم الرد على الهجوم الهمجي على المدنيين يثير تساؤلات حول قدرة مجلس أوروبا على المساهمة في الاستقرار الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان".

وأوضحت: "وسط التضامن الذي أبداه المجتمع الدولي، لاحظنا اللامبالاة الواضحة لقادة مجلس أوروبا".
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
أمس, 12:41 GMT
ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما أودى بحياة 140 شخصا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.

البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينين جراء قصف إسرائيلي على غزة05:42 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عباس يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفىأمس, 14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала