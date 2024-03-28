https://sputnikarabic.ae/20240328/مسؤول-تركي-يكشف-تورط-المخابرات-الأجنبية-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087458295.html

مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

سبوتنيك عربي

أفاد الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية، لا يمكن أن يتم ويحصل... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T12:41+0000

2024-03-28T12:41+0000

2024-03-28T12:41+0000

العالم

الهجوم الإرهابي في موسكو

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/19/1087351468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c18261bd0c8415a025333b77b5a505a6.jpg

وجاءت تصريحات جيليك خلال مقابلة مع قناة "NTV" التركية قال فيها: "نحن نتحدث عن قاعة كبيرة جدًا، عليك أن تعرف كيفية الوصول إلى هناك، يجب أن يكون هناك من سيظهر لك ذلك. تخيل أنك بحاجة إلى تنظيم مجموعة من الأشخاص الذين أتوا من الشرق الأوسط بحثًا عن عمل، و فجأة يتبين أنهم محترفون".وتابع جيليك أن "الهجوم الإرهابي لم يكن ليحدث لولا الدعم الاستخباراتي للدولة، ولم يكن بإمكان "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا) تنفيذ مثل هذا الهجوم الإرهابي بمفرده"، لافتا إلى أن هذه الهجمات الإرهابية لها راعي.ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما ادانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240328/إعلام-المخابرات-الأمريكية-أخفت-عن-روسيا-معلومات-تتعلق-بالهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087449562.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو