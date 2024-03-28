https://sputnikarabic.ae/20240328/مسؤول-تركي-يكشف-تورط-المخابرات-الأجنبية-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087458295.html
مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفاد الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية، لا يمكن أن يتم ويحصل... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T12:41+0000
2024-03-28T12:41+0000
2024-03-28T12:41+0000
العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وجاءت تصريحات جيليك خلال مقابلة مع قناة "NTV" التركية قال فيها: "نحن نتحدث عن قاعة كبيرة جدًا، عليك أن تعرف كيفية الوصول إلى هناك، يجب أن يكون هناك من سيظهر لك ذلك. تخيل أنك بحاجة إلى تنظيم مجموعة من الأشخاص الذين أتوا من الشرق الأوسط بحثًا عن عمل، و فجأة يتبين أنهم محترفون".وتابع جيليك أن "الهجوم الإرهابي لم يكن ليحدث لولا الدعم الاستخباراتي للدولة، ولم يكن بإمكان "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا) تنفيذ مثل هذا الهجوم الإرهابي بمفرده"، لافتا إلى أن هذه الهجمات الإرهابية لها راعي.ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما ادانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240328/إعلام-المخابرات-الأمريكية-أخفت-عن-روسيا-معلومات-تتعلق-بالهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087449562.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو
العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو
مسؤول تركي يكشف تورط المخابرات الأجنبية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
أفاد الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية، لا يمكن أن يتم ويحصل إلا بدعم من المخابرات الأجنبية.
وجاءت تصريحات جيليك خلال مقابلة مع قناة "NTV" التركية قال فيها: "نحن نتحدث عن قاعة كبيرة جدًا، عليك أن تعرف كيفية الوصول إلى هناك، يجب أن يكون هناك من سيظهر لك ذلك. تخيل أنك بحاجة إلى تنظيم مجموعة من الأشخاص الذين أتوا من الشرق الأوسط بحثًا عن عمل، و فجأة يتبين أنهم محترفون".
وتابع جيليك أن "الهجوم الإرهابي لم يكن ليحدث لولا الدعم الاستخباراتي للدولة، ولم يكن بإمكان "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا) تنفيذ مثل هذا الهجوم الإرهابي بمفرده"، لافتا إلى أن هذه الهجمات الإرهابية لها راعي.
ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما ادانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.