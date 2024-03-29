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09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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موسكو: نصر على إدراج جرائم استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إرهابية في "الاتفاقية الدولية"
موسكو: نصر على إدراج جرائم استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إرهابية في "الاتفاقية الدولية"
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T06:47+0000
2024-03-29T06:47+0000
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وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".وأضافت: "وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح تقريباً الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول".وتابعت: "هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة".وأشارت الخارجية إلى أنه "في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة.وقالت: "موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة".وأوضحت الخارجية أن الوثيقة "ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".
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روسيا, العالم

موسكو: نصر على إدراج جرائم استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إرهابية في "الاتفاقية الدولية"

06:47 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".

وأشارت الخارجية إلى أن "الشيء الأهم، هو أننا نصر على ضرورة تضمين الجرائم المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية".

وأضافت: "وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح تقريباً الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول".
وتابعت: "هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة".

وأوضحت الخارجية أن "المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاق".

وأشارت الخارجية إلى أنه "في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
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أمس, 07:37 GMT
وقالت: "موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة".
وأوضحت الخارجية أن الوثيقة "ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".
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