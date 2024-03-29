https://sputnikarabic.ae/20240329/موسكو-نصر-على-إدراج-جرائم-استخدام-تكنولوجيا-المعلومات-لأغراض-إرهابية-في-الاتفاقية-الدولية-1087475222.html

موسكو: نصر على إدراج جرائم استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إرهابية في "الاتفاقية الدولية"

موسكو: نصر على إدراج جرائم استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إرهابية في "الاتفاقية الدولية"

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T06:47+0000

2024-03-29T06:47+0000

2024-03-29T06:47+0000

روسيا

العالم

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وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".وأضافت: "وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح تقريباً الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول".وتابعت: "هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة".وأشارت الخارجية إلى أنه "في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة.وقالت: "موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة".وأوضحت الخارجية أن الوثيقة "ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".

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